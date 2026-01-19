歐盟要出手了？傳擬提案禁華為等大陸供應商參與關鍵基礎設施

歐盟傳出將採取強硬行動，強制要求成員國分階段撤除關鍵基礎設施中的大陸製設備。根據《金融時報》最新披露，這項禁令預計將涵蓋電信網路與太陽能系統，受影響的企業包括華為與中興通訊。這象徵歐盟對關鍵技術的安全立場，從過去的自願性建議轉向具有法律約束力的強制措施，以應對日益升溫的資安與地緣政治風險。

外傳歐盟擬禁大陸供應商參與關鍵基礎設施。 （示意圖／pixabay）

《路透社》引述《金融時報》報導指出，歐盟官員透露，現行限制高風險供應商的機制多屬自願性質，但歐盟即將提出的網路安全提案擬將其轉變為強制性規定。消息來源表示，該項正式提案預計於20日提交。此前，包括德國與西班牙等大型市場的部分電信商，曾因成本與技術考量對此類排除措施表示抗拒，但新法案若通過，各國將必須依法執行分階段汰換。

廣告 廣告

報導進一步說明，汰換大陸製設備的具體時間表將取決於相關設備對歐盟及特定部門所構成的風險程度。歐盟在制定政策時，也會將汰換成本以及市場上是否存在可替代的供應商納入考量。目前，歐盟執委會、大陸商務部以及華為、中興等單位尚未針對此報導做出正式回應。不過，隨著各國政府對大陸設備的立場趨於強硬，華為近期也傳出正在重新評估其在法國東部新落成工廠的未來動向。

此舉反映出歐洲與美國在科技安全政策上的同步趨勢。美國已於2022年全面禁止批准華為與中興的新電信設備，並持續遊說歐洲盟友跟進。隨著歐盟在5G建設進度緩慢以及對供應鏈安全疑慮加深，這項即將出爐的提案被視為歐盟降低對陸科技依賴的重要一步。若該提案順利實施，將對歐洲的電信產業鏈與能源基礎設施佈局產生深遠影響。

延伸閱讀

力積電「一價到底」鎖死漲停 逾14萬張排隊瘋搶「HBM入場券」

陸晶圓代工報價看漲！機構：先進製程產能缺口恐逾百萬片

AI衝擊！大陸多所大學撤銷藝術相關科系