歐盟要求Google開放AI與搜尋服務 協助半年內符合法規

歐盟今天(27日)表示，Google必須讓競爭對手的人工智慧(AI)服務，與自家產品享有同等功能存取權，並向其他搜尋引擎開放搜尋資料。歐盟執委會指出，未來六個月將透過程序協助Google依規調整，以符合「數位市場法」(Digital Markets Act)的要求。

依「數位市場法」規定，大型科技公司須向競爭對手開放市場，以增加消費者選擇，並防止濫用市場支配地位。歐盟強調，這項行動並非正式調查，暫不涉及罰款，但若日後認定Google未配合，仍可裁定其違規，最高可處以全球年營收10%的罰鍰。

廣告 廣告

歐盟執委會要求Google確保競爭對手可平等存取其Android作業系統，並讓其他搜尋引擎使用搜尋資料，以提供「真正可行的替代選項」。

Google則反駁，稱Android本就採開放設計，並已依「數位市場法」向競爭對手授權搜尋資料，但憂心進一步規範恐影響用戶隱私、安全與創新。

此外，Google已因偏袒自家服務及涉嫌壓低新聞媒體搜尋排名，分別遭到多項「數位市場法」與競爭法調查，歐盟對其監管壓力持續升高。