歐盟調查中國金風科技 涉接受國家補貼影響市場競爭

（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競爭。

法新社報導，這項調查是布魯塞爾近期針對中國製造商採取的最新措施。歐盟正試圖保護歐洲產業，免於遭受大量國家補貼的外國競爭者衝擊，特別是在中國出口商為躲避美國關稅而轉向歐洲之際。

歐盟競爭事務的監管機關歐洲執行委員會（European Commission）表示，調查基於初步審查結果發現這家風力發電設備製造商「可能獲得扭曲境內市場競爭的外國補貼」，從而「提升其競爭地位」。

金風科技是全球最大的風力發電機供應商之一。

和其他主要中國業者一樣，金風科技先在本土市場穩固地位後，逐步擴展到海外市場，與丹麥的維斯塔斯（Vestas）及美國的奇異維諾瓦（GE Vernova）等企業競爭。

歐盟於2024年對金風科技啟動初步調查，今天宣布的深入調查將聚焦於該公司是否獲得包括補助、稅賦優惠及融資優惠在內的補貼措施。

歐盟表示，啟動深入調查並不預設結論。

如果最終確認存在競爭疑慮，歐盟執委會可以接受金風科技提出的補救措施，或對其施加補救性措施。（編譯：林沂鋒）1150203