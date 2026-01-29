歐盟警告「國際秩序八方受敵」 與越南外交關係升級深化國防合作

歐洲理事會主席柯斯塔（左）和越南國家主席​​梁強於1月29日在越南河內握手。（美聯社）



在美國關稅衝擊全球貿易之際，歐盟與越南加速靠攏。雙方29日宣布升級為「全面戰略夥伴關係」，使歐盟在越南外交定位上，與美中俄並列最高層級。此舉不僅反映歐盟在地緣政治與貿易壓力下，分散供應鏈風險，也突顯越南作為「中國之外新樞紐」的戰略價值正快速上升。

正值美國關稅衝擊全球經濟之際，各國紛紛重新調整貿易布局，而在歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）訪問河內期間，越南與歐盟29日宣布，雙方升級為「全面戰略夥伴關係」。

這是越南外交層級中的最高等級，使歐盟在外交地位上，與美國、中國、俄羅斯並列。雖然這種外交層面的舉措，不具任何法律約束力，但在政治層面上具有相當份量。

這項29日通過的聯合聲明指出，雙方將在國防、關鍵礦產、半導體、運輸，以及「可信賴的通訊基礎設施」等領域深化合作。

柯斯塔表示，「在國際規則秩序受到多方威脅之際，我們需要肩並肩作戰，成為可靠且可預測的伙伴。」並補充說，夥伴關係旨在「發展共享繁榮領域」。柯斯塔說，這次夥伴關係的升級，突顯「我們重視這個地區，以及越南日益重要的角色。」

越南國家主席梁強（Luong Cuong）形容這項舉措是「歷史性的里程碑」。此消息宣布前不到一週，越南才再次選出共產黨總書記蘇林（To Lam）為國家最高領導人，等同支持他主打積極改革推動經濟成長的願景。

越南成為中國之外新樞紐

越南一直是全球化的重要受益者之一。隨著跨國企業將生產線從中國轉移出去，越南逐步成為電子產品、成衣與消費品的重要出口基地。這種以出口為導向的成長模式，確實拉高了民眾收入、也改變了整體經濟結構，但越南龐大且長期存在的貿易順差，也引來批評，尤其是美國，還有歐洲近來也越來越多官員對越南市場准入問題表達關切。

歐盟與越南的雙邊貿易金額，在2025年前11個月，超過了668億美元，比2024年成長6.6%。歐盟是越南第4大貿易夥伴、第3大出口市場、第5大進口來源；而越南則是歐盟在東南亞最大的貿易夥伴。越南與歐盟先前已於2020年簽署自由貿易協定（FTA）。

如今，歐盟與越南深化關係，這有助於歐盟強化進入越南市場，也能讓歐盟在貿易緊張升溫之際，分散供應鏈風險。而越南也正積極開拓新市場，降低對美依賴，並持續推動成長，在2045年前成為富裕國家。美國目前仍是越南最大的出口國，吸收約30%的越南出口商品。

