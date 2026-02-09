歐盟警告Meta須開放WhatsApp 允許競爭對手的AI聊天機器人存取

歐盟執委會今天(9日)警告Meta，須開放旗下通訊軟體WhatsApp，讓競爭對手的人工智慧聊天機器人得以使用相關服務。歐盟反壟斷調查初步認定，Meta可能違反歐盟競爭規則。

歐盟表示，Meta自今年1月起更改使用條款，實際上阻止第三方AI助理透過WhatsApp與用戶互動。歐盟競爭事務主管黎貝拉(Teresa Ribera)指出，正考慮對Meta迅速採取臨時措施，在調查期間維持競爭對手對WhatsApp的存取權限，避免新政策對歐洲市場造成不可逆的競爭損害。

歐盟指出，由於WhatsApp在歐洲即時通訊市場具有高度市占率，許多企業與用戶透過WhatsApp進行日常聯絡與商業互動，第三方聊天機器人若無法使用官方提供的WhatsApp Business API，將難以接觸大量用戶。執委會因此關切，Meta是否藉由限制平台存取，阻礙競爭對手在AI服務市場的發展。

執委會已向Meta發出「異議聲明」，這是反壟斷調查的正式程序之一。Meta得以回應指控並有權為自身辯護，執委會也強調，此舉不是對此案最終結果的預判。

Meta否認相關指控，稱歐盟沒有介入的理由，並表示市面上已有多元AI選項，執委會錯誤假設WhatsApp Business API是聊天機器人的關鍵通路。

這起於去年12月展開的調查，適用於歐洲經濟區多數國家。歐盟認為，Meta在即時通訊服務市場，特別是透過WhatsApp，可能具支配地位，並涉嫌濫用優勢排除競爭。此案為歐盟近年持續加強監管大型科技公司的最新行動之一。