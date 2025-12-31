歐盟譴責中共軍演「危害台海現狀」 中國不滿：干涉內政

應對中共環台軍演，我軍啟動戰備演訓。(資料畫面)

中國解放軍環台軍演引發區域緊張，各國紛紛表達關切，歐盟對外事務部（EEAS）昨（30日）發表聲明批評，指中國的行為進一步加劇海峽兩岸緊張局勢、危害國際和平與穩定。對此，中駐歐盟使團發言人回應，歐盟相關聲明違背「一個中國」原則，干涉中國內政。

中國解放軍29日突宣布環台軍演，歐盟對外事務部（EEAS）昨（30日）發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性，「再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決」。聲明更提及，維持台海現狀攸關歐盟的直接利益，反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。

對此，中駐歐盟使團發言人回應，解放軍軍事演習是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，為捍衛國家主權及領土完整的正義行動，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

中駐歐盟使團發言人表示，歐盟相關聲明違背「一個中國」原則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。「台獨」分裂行徑和外部勢力的縱容支援是對台海和平穩定的最大威脅，而維護台海和平穩定就必須堅持「一個中國」原則，中方敦促歐盟恪守政治承諾，將「一個中國」原則落實，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。





