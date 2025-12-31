歐盟譴責北京對台軍演! 中國 : 嚴密懲處台獨 「內政」不容干涉
[Newtalk新聞] 中國從 29 日起發動「正義使命-2025」環台軍演，並在 30 日對台發射了 27 枚火箭彈。對此，歐盟對外事務部（EEAS） 30 日發表聲明批評，中國軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。
EEAS 強調，台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性，「呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決」。
中國駐歐盟使團今 ( 31 ) 日對此表達抗議。中國駐歐盟使團發言人強調 : 解放軍開展有關軍事演習，是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。
中國駐歐盟使團表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。歐方有關聲明違背一個中國原則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。
中國這次的對台軍演普遍引發國際反感，而我國防部則嚴密監控，展現捍衛領土與保護台灣民眾的決心。
