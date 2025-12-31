歐盟譴責北京對台軍演! 中國 : 嚴密懲處台獨 「內政」不容干涉

中共正義使命-2025軍演，對台灣發射了27枚火箭。圖為解放軍PHL-191箱式火箭。 圖 : 翻攝自解放軍報

[Newtalk新聞] 中國從 29 日起發動「正義使命-2025」環台軍演，並在 30 日對台發射了 27 枚火箭彈。對此，歐盟對外事務部（EEAS） 30 日發表聲明批評，中國軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。

EEAS 強調，台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性，「呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決」。

中國駐歐盟使團今 ( 31 ) 日對此表達抗議。中國駐歐盟使團發言人強調 : 解放軍開展有關軍事演習，是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。

30 日，一架美軍 P-8A「海神式」反潛巡邏機被發現在台灣周邊海域活動，執行偵察與監控任務，外界研判與中共解放軍相關軍演有關。 圖：翻攝自 X 新‧二七部隊 軍事雜談 (New 27 Brigade)

中國駐歐盟使團表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。歐方有關聲明違背一個中國原則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

中國這次的對台軍演普遍引發國際反感，而我國防部則嚴密監控，展現捍衛領土與保護台灣民眾的決心。

