歐盟資助研究巴拿馬－西班牙綠色航運走廊可行性

根據英國航運相關網站表示，在歐盟支持下，一項針對「巴拿馬－西班牙阿爾赫西拉斯（Algeciras）」綠色航運走廊的可行性研究正式啟動，目標在於推動跨洋航運減碳，並加速全球航運體系的綠色轉型。

該研究由總部位於倫敦的環境、能源與工程顧問公司里卡多（Ricardo）所主導，經費來自歐盟駐巴拿馬與哥斯大黎加代表處。研究將全面評估建立巴拿馬至阿爾赫西拉斯綠色航運走廊所需的技術、財務與政策條件，以判斷該航線成為實際可行綠色航運路線的可能性。

廣告 廣告

研究團隊將與阿爾赫西拉斯灣港務局（Algeciras Bay Port Authority）、巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）、巴拿馬海事管理局（Panama Maritime Authority）合作，並由「海事與物流顧問集團（Maritime & Logistics Consulting Group）」擔任顧問。

研究重點包括確認可行替代燃料選項及其對營運影響，並評估跨洋貨櫃航運轉向零排放或近零排放能源的實際路徑。同時也將分析綠色航運走廊的商業可行性，涵蓋替代燃料船舶與傳統船舶間的資本成本差異、綠色燃料與化石燃料價格落差，及因應國際法規所增加的營運成本。

相關法規評估將納入國際海事組織「淨零排放框架」（IMO Net-Zero Frame-work）、歐盟《Fuel EU Maritime》與「歐盟排放交易體系（EUETS）」等制度對航運業的影響。

另，研究也將提出可促進綠色航運落地政策與財務工具，協助彌補成本差距、加速部署，並強化零排放燃料供應鏈建置，研究成果預計於二○二六年四月公布。

里卡多運輸政策副總監Alexi Pons表示，巴拿馬︱阿爾赫西拉斯綠色航運走廊的重要性不僅在於其橫跨大西洋的航程距離，更在於該航線連結兩大具備高度潛力的全球加油樞紐，可望發展為未來的綠色能源樞紐。他指出，若能在此航線建立完整綠色航運基礎設施，將為巴拿馬與西班牙雙方帶來具變革性的經濟與環境效益，並對全球航運減碳進程產生深遠影響。