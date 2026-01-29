歐盟通過對伊朗新一輪制裁 擬列革命衛隊為恐怖組織

歐盟27國今天(29日)在布魯塞爾舉行外長會議，會中通過對伊朗進行新一輪制裁，對象包括參與鎮壓行動及支持俄羅斯的個人與實體。歐盟稍後也將針對是否將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(IRGC)列入恐怖組織進行表決。

綜合外電報導，歐盟這項最新制裁涉及21項伊朗實體與個人，他們在歐洲的資產將遭到凍結，未來也無法申請簽證進入歐盟。

伊朗政府日前對去年底爆發的示威潮進行血腥鎮壓，伊朗革命衛隊扮演了關鍵角色，促使歐盟考慮將該部隊列入恐怖組織清單。法國一度因擔憂其公民在伊朗的安危而拒絕這項提議，但巴黎當局近來的立場已轉為支持，讓該提議有望獲得通過。

德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)旗下計劃副執行董事考施(Kristina Kausch)表示，將伊朗的國家支柱之一(指革命衛隊)列入恐怖組織是「象徵性的舉動」，顯示歐盟與伊朗的對話「毫無進展」，甚至距離斷交「只有一步之遙」。但她也強調，歐盟並未因此減少在外交行動上的努力，「未來也不會這麼做」。(編輯：楊翎)