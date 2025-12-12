歐盟達成初步一致：將通過多數決議無限期凍結俄資產

（德國之聲中文網）德國等歐盟國家達成一致，通過多數表決機制來實現一項法律基礎，從而可使用俄羅斯被凍結資產用於烏克蘭事宜。第一個步驟將是，通過一項決議，無限期禁止在歐盟被凍結的俄羅斯資產回歸俄羅斯。歐盟輪值主席國丹麥宣布了這一消息。

具體來說，就是阻止匈牙利這樣的國家投否決票，導致被凍結資產解凍。目前，在歐盟制裁決議下，俄羅斯央行資金被凍結。相關決議每六個月必須獲得一致通過，方能延長。

俄羅斯只在提供戰爭賠償情況下 方可獲得該款

這樣的一個機制被視為一種阻礙，無法將俄羅斯被凍結資金用於對烏克蘭的長期貸款，並且僅在一種情況下才可將被凍結資金歸還俄羅斯，即俄羅斯侵略烏克蘭戰爭結束後，俄為烏提供賠償金。

為了能在這一條件下無限期凍結俄羅斯資金，德國等歐盟國家援引《歐盟運作條約》第122條。其中規定，在嚴重的經濟困難之下，可通過有效的多數作出決議，制定適當的措施。

歐盟國家援引戰爭帶來的困難

相關文書中寫道，俄羅斯對烏克蘭戰爭繼續導致嚴重的經濟挑戰。有鑑於此，必須以最高緊迫度阻止被凍結資金回歸俄羅斯，以限制對歐盟經濟造成的損失。這一決議將在下周歐盟峰會前完成。

最遲在峰會前，德國總理梅爾茨以及其它該計劃的支持者希望，能說服比利時總理德韋弗同意為烏克蘭提供貸款的計劃。沒有比利時的同意，該計劃很難落實，因為比利時持有最大部分的被凍結俄羅斯資金，由比利時企業歐洲清算銀行（Euroclear）管理。這涉及到在歐盟被凍結的總計2100億歐元中的約1850億歐元。

比利時迄今的反對立場

迄今為止，比利時拒絕該計劃，理由是存在法律和金融風險。這包括，俄羅斯對歐盟個人及企業實施報復，比如沒收在俄羅斯的資產。

在這樣的風險之下，德韋弗提出，如果要讓比利時參與，必須滿足三個條件。其中包括，將所有可能的風險“共同化”，並且從落實計劃一開始，就提供充分的資金保障，以應對潛在的金融責任。

此外，他還要求為所有該計劃涉及的公民及企業提供全面的現金和風險保護，並且所有其它持有被凍結俄羅斯央行資產的歐盟國家，也要參與其中。據歐委會信息，這包括德國、法國、瑞典和塞浦路斯。

歐委會主席馮德萊恩周四晚在政治新聞門戶網站Politico在布魯塞爾舉行的一次活動上表示：“未來數日將看出，我們是否能達成最終的一致。”她表示，理解比利時的顧慮，正緊鑼密鼓地制定解決方案。

匈牙利考慮訴諸歐洲法院

特別是匈牙利從原則上拒絕該方案。匈牙利政府周四表示，對“新近在共同外交與安全政策上繞過全票通過決定機制的趨勢，深感憂慮”。在匈牙利看來，第122條並不能為計劃中的措施提供正確的法律依據，匈牙利保留要求歐洲法院進行審核的權利。

俄羅斯央行在莫斯科起訴歐洲清算銀行

歐盟達成上述初步一致後，俄羅斯央行向歐洲清算銀行提出起訴。俄央行在其網站表示，起訴內容與托管機構歐洲清算銀行非法、導致損失的行為方式有關，也與如今歐委會正式考慮通過相關機制動用俄羅斯資產有關。訴訟在莫斯科一家仲裁法庭進行。

