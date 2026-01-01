歐盟邊境碳稅實施 中國喊不公平堅決反對

（中央社記者張淑伶上海1日電）歐盟碳邊境調節機制（CBAM）今天實施，中國商務部表示，該機制對中國產品碳排放強度設定「顯著偏高」的基礎默認值，並不公平，而且明顯帶有貿易保護主義色彩，中方堅決反對。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）1月1日實施，這是全球第一個碳邊境關税。歐盟將對進口到當地的產品，依據碳排放量，由進口商採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟，如為非歐盟的生產商，只要提供產品在非歐盟國家已依據碳價格支付費用的相關證明，可以抵消歐盟CBAM憑證的採購費用。

中國商務部今天以新聞發言人的名義，在官網發布對此議題的「答記者問」。

這名發言人說，歐方無視中國綠色低碳發展取得的巨大成效，對中國產品碳排放強度設定顯著偏高的基礎默認值，並將在未來3年內逐年提高，這不符合中國當前實際水平和未來發展趨勢，對中方構成不公平、歧視性待遇。

他說，歐方有關做法不僅涉嫌違反世界貿易組織「最惠國待遇」和「國民待遇」等原則，也有悖於聯合國氣候變化綱要公約確立的「共同但有區別的責任」原則。

他說，歐盟還提出立法草案，計劃從2028年起將CBAM範圍擴展至包括機械裝備、汽車及其零部件、家用電器等約180種鋼鋁密集型下游產品。「這些規則設計已超出應對氣候變化範疇，帶有明顯的單邊主義與貿易保護主義色彩」，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

他還批評，歐盟最近修改了2035年燃油新車禁令，放寬對盟內的綠色監管。歐方一方面對外以綠色為名搞保護主義，另一方面對內放鬆監管，降低減排要求。這種自相矛盾的做法是典型的雙重標準。

這名發言人說，歐方無視歷史排放責任、國家發展階段和技術水平，「打著防止『碳洩漏』的氣候幌子推行新的貿易保護主義」，將自身碳標準強加於發展中國家，造成氣候與貿易治理規則衝突，抬升發展中國家氣候行動成本，嚴重損害國際社會互信。

他表示，中方願與歐方相向而行，合作應對全球氣候變化挑戰，但將堅決採取一切必要措施，回應任何不公平的貿易限制，維護自身發展利益、中國企業合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。

歐盟去年12月正式公布CBAM執行法案，包含如何計算產品碳含量、計算後如何查驗以及申報海關程序等，也預告未來還要擴大CBAM適用範圍，擬擴大到180項鋼鐵跟鋁產業，甚至包含下游工業製品、家電用品等。

歐盟針對不同產品有不同計算方式，由於全球不同產品碳含量計算也都不同，因此歐盟公布預設值給各國進行計算。（編輯：周慧盈）1150101