歐盟重罰社群媒體X 美國務院官員嗆：依靠北約還和華府唱反調

美國科技鉅子馬斯克旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰，他在網路上回擊稱，歐盟應該「被廢除」後，發言獲得美國副國務卿藍道支持，指此舉凸顯歐洲人在要求美國提供軍事保護的同時，卻又不斷削弱美國的政策效力。

歐盟執行委員會5日以違反《數位服務法》（DSA）為由，對電動車品牌特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擁有的X開罰1.2億歐元（約新台幣43億元），理由是X違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。這是歐盟引用DSA開出的首張罰單。

馬斯克本人在罰款消息公布後，於X平台發文表示：「歐盟應被廢除，並將主權交還各個國家，讓各國政府能更有效代表人民。」美國副總統范斯（JD Vance）亦在X發文警告歐盟「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」，並獲馬斯克留言回應「感激不盡」。

而在多名川普政府官員發文抨擊歐盟後，藍道（Christopher Landau）在X平台發文稱，儘管有北大西洋公約組織（NATO）存在，歐盟在諸多議題上與川普政府存在分歧，這削弱了與美國建立夥伴關係的理念。他認為，歐盟的監管立場可能對西方共同的安全與價值觀造成損害。

「當這些國家戴上北約的帽子時，他們堅稱跨大西洋合作是我們共同安全的基石」，蘭道指出：「但當這些國家戴上歐盟的帽子時，他們卻推進往往與美國的利益和安全完全背道而馳的議程⋯⋯這種前後不一的情況不能再繼續下去了。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）均指稱，歐盟重罰X彰顯其對美國科技企業的偏見，盧比歐更指此舉是外國政府對美國人民的攻擊，更是針對美國網友的審查行徑。

隨著川普政府在北約框架內釋出美歐關係劇變的訊號，雙方緊張關係浮上檯面。儘管華府持續敦促歐洲增加國防開支，其對北約的態度卻釋出複雜訊號：時而批評負擔分攤機制，時而罕見讚揚盟國倡議，態度反覆無常。

