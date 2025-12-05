歐盟重罰X逾43億元！批藍勾勾變詐騙溫床
[NOWnews今日新聞] 歐盟今（5）日宣布對社群網路平台X祭出1.2億歐元罰金，約新台幣43.75億元，理由是X違反了歐盟的數位內容規範，包括以藍勾勾誤導用戶、掩蓋廣告訊息等等，這也是歐盟《數位服務法案》（DSA）上路以來，首次開鍘案例。
根據《CNBC》報導，歐盟表示重罰X的裁決是在歷時兩年的調查後作出，歐盟技術主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）表示，「用藍勾勾欺騙用戶、掩蓋廣告訊息以及阻止研究人員參與的做法，在歐盟網路環境中絕對沒有立足之地」。
維爾庫寧指出，這是歐盟根據《數位服務法案》開罰的首起案例，「我們認為X平台在損害用戶權利和逃避監管義務上負有責任」。
X將有60天的時間來回應，打算如何解決「欺騙性」藍勾勾的問題，並有90天的時間提交計劃，告知歐盟打算如何解決掩蓋廣告訊息以及阻止研究人員訪問其公共數據的問題。歐盟補充表示，若X持續未能改善，可能會導致後續的一系列罰款。
歐盟對X開罰可能惹怒川普政府
近幾個月來，美國川普政府一直向歐洲施壓，要求放寬或放棄對大型科技公司的監管規定，包括《數位服務法案》以及其他歐盟正在研擬中的AI監管法規。美國副總統范斯之前曾批評說，「歐盟應該支持言論自由，而不是因為一些垃圾內容而攻擊美國企業」，認為歐盟對X的處罰是因為X拒絕進行言論審查。
