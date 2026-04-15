歐盟鋼鐵保護升級 中鋼優先供應高值鋼品

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▲中鋼回應歐盟鋼鐵產業保護措施升，並已經開始調整機制。(圖／NOWNEWS資料照）

[NOWNEWS今日新聞] 歐盟鋼鐵產業保護措施升級，歐盟將對外國鋼鐵加倍課稅，進口關稅從25%提升到50%，同時減少免稅鋼鐵配額47%、形同2013年水準，希望減少當地產業低價進口鋼材。中鋼表示，已經啟動調整機制，擬在有限配額內優先配置高值化精緻鋼品，並開拓新興市場，分散單一區域政策變動風險。

歐盟成員國和歐洲議會在13日晚間達成初步協議，免稅配額將減少到每年1,830萬噸，為2013年全年鋼鐵過剩的水準；適用範圍包含歐洲經濟區成員國，但冰島、列支敦斯登和挪威除外。

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我國鋼鐵龍頭中鋼指出，歐盟提高鋼鐵進口關稅、大幅縮減免稅配額，顯示歐盟對於產能過剩與低價競爭的防衛態度明顯升高，鋼鐵貿易正加速朝區域化發展。

歐洲為中鋼主要外銷市場之一，中鋼2025年銷歐訂單量約占外銷比率12%。中鋼已啟動調整機制，擬於有限配額內優先配置高值化精緻鋼品，同時優先滿足國內下游產業需求，並積極開拓南美、南亞及非洲等新興市場，分散單一區域政策變動風險。

此外，中鋼為防止臺灣成為低價鋼品的轉口地，保障本土產業免於不公平競爭損害，中鋼將與政府及產業公協會保持緊密聯繫，審慎因應後續發展。

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