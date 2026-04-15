歐盟鋼鐵關稅擬翻倍至50％ 中鋼啟動調整機制因應

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

歐盟是中鋼主力市場之一，因應關稅調高衝擊，啟動調整機制。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕根據外媒報導，歐盟成員國政府與歐洲議會代表已達成初步協議，計畫將鋼鐵關稅由現行機制大幅提高至50%，並將免關稅進口配額削減 47%，藉此保護歐盟鋼鐵業免受其他地區產能過剩的影響。中鋼(2002)回應，歐洲是中鋼主要外銷市場之一，已啟動調整機制，將在有限配額內優先配置高值化精緻鋼品。

中鋼指出，歐洲為中鋼主要外銷市場之一，去年中鋼銷歐訂單量約占外銷比率12%。針對歐盟提高鋼鐵進口關稅，並大幅縮減免稅配額，顯示歐盟對於產能過剩與低價競爭的防衛態度明顯升高，鋼鐵貿易正加速朝區域化發展，中鋼也已啟動調整機制。

廣告 廣告

中鋼表示，將會在有限配額內優先配置高值化精緻鋼品，同時優先滿足國內下游產業需求，並積極開拓南美、南亞及非洲等新興市場，分散單一區域政策變動風險。此外，為防止台灣成為低價鋼品的轉口地，保障本土產業免於不公平競爭之損害，中鋼將與政府及產業公協會保持緊密聯繫，審慎因應後續發展。

根據歐洲鋼鐵工業聯盟3月報告指出，去年歐盟鋼鐵進口總量年增14%，成品鋼材進口約成長9%。在來源國方面，土耳其為最大供應國，占比 16.5%，來自中國的成品鋼材約占8.7%。

但歐盟鋼鐵貿易逆差持續擴大，去年平均每月逆差約200 萬噸，且歐盟粗鋼產量降至1.258 億噸，創歷史低點，顯示當地的生產能力持續萎縮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

邊環遊世界邊創業！一年後他們衝出「10億元營收」 成功心路曝光

買車前必看！5款油電車將「大降價」 Toyota、Honda上榜

年薪187萬、月靠1.2萬零用錢節儉生活 他退休前「翻開存摺」當場崩潰

海上封鎖被1艘「黑船」成功闖關 伊朗以「1句話」點破川普困境

