歐盟關稅僵局、安世之亂有解？陸商務部施壓德國車廠助攻破解

大陸商務部副部長凌激8日分別與德國汽車業領袖舉行視訊會議，針對歐盟對大陸電動車課徵反補貼關稅，以及荷蘭安世半導體（Nexperia）爭議等議題，向德方施壓尋求協助解決。

大陸商務部副部長凌激。（資料照 ／翻攝大陸商務部官網 ）

據香港《南華早報》8日報導，凌激與德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller），以及歐洲汽車製造商協會主席兼賓士集團董事長卡列尼烏斯（Ola Kallenius）進行會談。大陸商務部8日發布聲明指出，凌激敦促德國及歐洲汽車團體發揮影響力，推動歐盟委員會與大陸相向而行，盡快解決電動車反補貼調查。

針對荷蘭安世半導體爭議，凌激重申北京立場，強調荷蘭政府應為供應鏈中斷負責，而大陸已迅速實施出口許可豁免措施。他同時呼籲德方協助推動企業層面的解決方案。

穆勒則重申德國汽車工業協會反對歐盟對大陸電動車課徵反補貼關稅的立場，並表達希望荷蘭安世半導體能透過對話解決內部爭端。正在大陸訪問的穆勒在行程開始前向《南華早報》發出的聲明中，將稀土限制和荷蘭安世半導體事件列為需要長期解決方案以確保供應的例子，但大陸聲明中未提及稀土議題。

德國外長瓦德富爾正在訪問北京。（圖／新華社）

卡列尼烏斯則根據陸方聲明表示，包括賓士在內的歐洲汽車製造商致力於大陸市場及在大陸的本地化努力，並期盼北京與歐盟能就歐盟對大陸電動車的反補貼調查找到務實解決方案。

歐盟上週正式審查福斯汽車在大陸合資企業提出的價格承諾方案，為降低或取消關稅帶來希望。此次視訊會議恰逢德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問北京期間。瓦德富爾在8日播出的德國電視二台（ZDF）訪問中表示，他在說服北京向德國企業授予稀土出口豁免方面取得進展，但「我們已收到信號，但仍有相當多的工作要做」。

