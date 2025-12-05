歐盟首次援引數位服務法 對社群媒體X開罰1.2億歐元

（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天以違反數位服務法（DSA）為由，對馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X開罰1億2000萬歐元（約新台幣43億元），這是歐盟引用DSA開出的首張罰單。

法新社報導，歐盟此舉可能再次引發美國總統川普（Donald Trump）政府不滿。

歐盟開罰理由是X違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。

美國副總統范斯（JD Vance）昨天率先在X發文警告歐盟說，「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」，他的貼文獲馬斯克留言回應「感激不盡」。

廣告 廣告

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）告訴媒體：「這項決定與X的透明度有關，與審查無關」，並且反駁范斯的指控。

歐盟經先前調查懷疑X有協助散播哈瑪斯對以色列恐攻事件等不實資訊風險，於2023年12月首次援引DSA對X正式立案調查，並於2024年7月初步認定X涉多項違規。

歐盟執委會就馬斯克2022年入主推特（X前身）後引進的藍勾勾驗證制度提出質疑，因為這代表任何人只要付費就能獲得原本象徵真實身分的標籤。

調查還發現，X對廣告資訊揭露不透明，並未依照DSA規定讓研究人員取得公開資料。

歐盟針對X打擊非法內容傳播和操弄資訊的調查持續進行中，尚未做出結論。

維爾庫南強調，這只是針對X「廣泛調查」的一環，調查尚未結束。（編譯：洪啓原）1141205