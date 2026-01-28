歐盟高層爆內鬨! 美媒爆料馮德萊恩與卡拉斯爭權 互動惡劣卡人事

歐盟執委會主席馮德萊恩(右)與外長卡拉斯。 圖 : 翻攝自牛彈琴

[Newtalk新聞] 美國《政治新聞網》 ( Politico ) 歐洲版 26 日刊文稱，歐盟領導層內部存在嚴重分歧，歐盟委員會主席馮德萊恩同歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯之間關係緊張。

文章稱，歐盟對外行動署（EEAS）是歐盟的外交機構，成立於 2010 年。該機構的負責人長期面對著艱巨的任務，因為歐盟成員國，尤其是大國，都希望將外交政策掌握在本國手中。文章援引一名高級官員的話稱，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯「私下裡抱怨馮德萊恩控制太多權力，但她對此幾乎無能為力」。

歐盟前外長博雷爾也與馮德萊恩有過不愉快。

有官員透露，馮德萊恩與前任歐盟外長博雷爾的關係「非常糟糕」，而她與博雷爾繼任者卡拉斯的關係則「更加惡劣」。文章稱，卡拉斯來自愛沙尼亞，她所在的自由黨規模較小，這使得她在歐盟內部甚至比博雷爾更為弱勢。

文章寫道，由於歐盟委員會去年設立了中東、北非和海灣司，地中海地區事務已不再由卡拉斯負責。與此同時，歐盟委員會在積極推進減少歐盟對外行動署規模的相關計畫。為此，卡拉斯曾試圖任命前歐盟委員會主席容克的前幕僚長馬丁·塞爾邁爾出任歐盟委員會秘書長，但遭到了馮德萊恩辦公室的阻撓。卡拉斯方面尚未就上述說法作出回應。

