歐盟、南美將簽自貿協定 降低依賴美「中」

記者施欣妤／綜合報導

歷經25年談判，歐洲聯盟（EU）9日批准與「南方共同市場」（Mercosur）簽署自由貿易協定，預計17日在巴拉圭正式簽署。儘管協定遭法國等多國農民反對，但歐盟強調將有助減少對中國大陸市場的依賴，並減緩美國關稅政策的影響。

創造全球最大自貿區

歐盟27個成員國的大多數代表9日在大使會議中投下贊成票（占歐盟總人口的65%），達協定通過門檻，同意與「南方共同市場」簽署自貿協定，這項涵蓋超過7億人的協定，將創造全球最大自由貿易區。儘管仍需歐洲議會批准生效，但歐盟執委會主席范德賴恩已預計17日赴巴拉圭與南美領袖簽署。

范德賴恩說，這是「創造雙贏的協議」，估計每年將為歐盟企業節省至少40億歐元（約新臺幣1471億元）出口關稅，且為「南方共同市場」國家帶來逾90億美元經濟成長。

尋求出口市場多元化

歐盟也說，這項協議有助降低對中國大陸市場的依賴，尤其是汽車與科技產業所需的稀土等關鍵礦產；同時將減緩美國關稅政策帶來的影響與衝擊。舉例而言，巴西掌握全球石墨、鎳、錳與稀土儲量約20%，同時擁有全球94%的鈮儲量，其廣泛用於航太產業；阿根廷則是全球第3大鋰生產國，此為電動車電池關鍵材料。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）資深政策研究員德瑪雷指出，由於拉丁美洲正成為西方與中共競逐影響力的區域，這項協定將有助減少北京當局在該區域勢力。此外，歐盟藉由尋求出口市場多元化，降低對美國市場的依賴。

多國農民反彈 憂農業競爭

不過，法國、波蘭、希臘與比利時等國農民，以封鎖交通要道表達強烈抗議，憂心農業競爭與環境標準落差帶來的負面影響。范德賴恩則承諾傾聽農民疑慮，並採取具體行動確保農民生計。

「南方共同市場」由巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭在1991年簽署《亞松森條約》成立，旨在促進區域和國際市場的貿易和投資機會。玻利維亞2023年加入；委內瑞拉2006年入會，但2017年被終止資格。

法國農民將曳引機開進巴黎，在凱旋門前抗議，反對歐盟與南美簽署自貿協定。（達志影像／美聯社）

范德賴恩表示，新貿易協定將為歐盟與拉美國家創造「雙贏」，並承諾照顧農民。（達志影像／美聯社資料照片）