立法院三讀《公投法》修正案 公投綁大選正式回歸

立法院今（21）日三讀通過《公民投票法》第23條修正，意味的2018年以前的「公投綁大選」正式回歸，公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。



《公投法》從2003年上路歷經多次演變與爭議，2018年地方大選時，高達10件公投案合併舉行，出現「邊開票邊投票」亂象，因此在2019年進行修法，明定公投日期固定為2021年起每2年舉行一次，將公投與大選再度脫鉤。



根據民眾黨立法院黨團提案的草案內容指出，有鑑於現行公投與全國性選舉脫鉤，嚴重阻礙人民行使直接民權，因此黨團提出「公投法第23條修正草案」：主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。



不過，民眾黨團提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1個月至6個月內投票，修正為3個月至6個月內投票，在藍白人數優勢下，表決通過民眾黨團版本。



