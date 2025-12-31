歐盟、英國在台辦 相繼發文譴責環台軍演並呼籲兩岸對話

大陸一連兩日執行「正義使命-2025」環台軍演，對此歐盟發言人、英國在台辦今日皆相繼發文，譴責台海軍演並呼籲和平對話。（圖／歐洲經貿辦臉書）

大陸一連兩日執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，國際社會相繼關切台海和平穩定。歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處今日也相繼發文，譴責訴諸武力或脅迫，反對任何單方面改變現狀之企圖，並呼籲相關問題應透過兩岸對話和平解決。

歐洲經貿辦事處（EETO）今日發佈貼文指出，歐盟發言人就中國在台灣週邊舉行的軍事演習發表聲明，中國近期的軍事演習進一步加劇兩岸緊張情勢，也對國際和平與穩定造成威脅。台海和平穩定對於區域與全球的安全及繁榮都具有戰略重要性。

歐盟重申呼籲保持克制，避免採取任何可能進一步升高緊張情勢的行動，相關問題應透過兩岸對話解決。並進一步指出，維護台海現狀關乎歐盟的直接利益，歐盟反對任何單方面改變現狀的行動，尤其是以武力或脅迫的方式。

而非歐盟成員的英國也與歐洲站在一起，英國在台辦辦事處今也發文表示，中國這星期在台灣周邊的軍事演習，升高台灣海峽緊張情勢與風險。台海和平對於全球繁榮與英國經濟至關重要。

英方表示，台灣問題應由台灣海峽兩岸人民透過建設性對話和平解決，不該訴諸武力或脅迫；英國不支持任何單方面改變現狀之企圖，或任何可能改變現狀或破壞穩定之行徑。並進一步呼籲保持克制，避免任何可能破壞和平與穩定之進一步行動。

