歐盟、越南升級「全面戰略夥伴」 應對全球挑戰

記者潘紀加／綜合報導

歐洲聯盟（EU）與越南29日正式升級為全面戰略夥伴關係，將深化安全與貿易合作，並在關鍵礦產和半導體領域展開合作，加強應對區域、全球挑戰，並提升供應鏈韌性。

聚焦關鍵礦產、半導體及能源領域

歐盟對外事務部（EEAS）新聞稿指出，歐盟理事會主席柯斯塔29日訪問越南首都河內，會晤越南國家主席梁強，會後發布聯合聲明，宣布將雙邊關係提升至全面戰略夥伴關係。

柯斯塔表示，以規則為基礎的國際秩序「面臨多方威脅」，須與「可靠夥伴」攜手應對，促進雙邊繁榮發展；梁強則稱此舉為「歷史性里程碑」。

柯斯塔與梁強也針對南海安全、供應鏈韌性等雙方優先關注事項交換意見，同意深化關鍵礦產、半導體、能源、數位轉型和氣候等領域合作，進一步拉近歐洲與東南亞關係。

根據相關報導，越南擁有儲量豐富的稀土、鎵和鎢礦資源，但缺乏稀土加工技術；美國英特爾（Intel）等晶片生產商也已在當地設廠。

越南和歐盟先前已透過自由貿易協議（FTA）建立經濟合作。越南是歐盟在東協（ASEAN）的最大貿易夥伴，歐盟則是越南第4大貿易夥伴及第3大出口市場。

柯斯塔（左）會晤梁強，宣布歐盟與越南升級全面戰略夥伴關係。（達志影像／美聯社）