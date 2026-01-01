歐盟「重要里程碑」 保加利亞成為歐元區第21國

記者施欣妤／綜合報導

保加利亞1日迎接新年，並且正式成為第21個改用歐元的國家，歐盟執委會主席范德賴恩表示，這是歐盟「重要里程碑」，將為該國與聯盟帶來巨大益處。

保加利亞正式告別19世紀末以來使用的貨幣列弗（lev），保國中央銀行大樓上也投影出保加利亞歐元硬幣圖案。數以千計民眾不畏零下低溫，走上首都索菲亞街頭參與跨年活動，也歡慶該國正式加入歐元區。

保加利亞總統拉德夫在跨年演說中，盛讚採用歐元是保國融入歐盟的「最後一步」，但他也對於該國先前未透過公民投票徵詢民意表示遺憾。

范德賴恩表示，這將使出國旅行與生活更加便利，提升保加利亞與歐盟市場透明度與競爭力，有效促進貿易發展。然而，保加利亞加入歐盟將近20年後正式採用歐元，也讓部分人士憂心，可能導致保加利亞物價上漲，甚至加劇政治動盪。

保加利亞迎接新年，正式加入歐元區。（達志影像／美聯社）