歐盟2028年擴大碳關稅，學者：製造業需有精準數據掌握力。（示意圖／中鋼提供）

歐盟2028年起將實施擴大CBAM（俗稱碳關稅），新增納管180種鋼鐵及鋁密集型產品，學者今日指出，製造業未來需具備更精準的數據掌握能力，以因應高度透明化的產品碳足跡申報要求，政府的碳定價制度也需與時俱進。

台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍18日透過臉書發文表示，根據歐盟執委會昨發布最新新聞稿，為堵塞漏洞，防止規避行為，並加強歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的效力，自2028年1月1日起，CBAM適用範圍將擴大，涵蓋特定的鋼鐵和鋁密集型下游產品，屆時將納入180 種鋼鐵和鋁密集型產品（如機械和電器），以確保減少排放，而不是轉移排放。

他說明，歐盟這項調整展現了將碳定價機制延伸至全球價值鏈終端的決心，擴大納管範圍新增約180項鋼鐵與鋁密集型下游產品，涵蓋機械、電器設備及特定零組件，其中94％為工業供應鏈產品，主要聚焦鋼鋁含量高的重型機械與專業設備，如基本金屬支架、汽缸、工業散熱器及鑄造機械；6％為家用產品，納入部分含有大量金屬成分的民生消費性設備。

劉銘龍表示，歐盟提出競爭力配套措施是「臨時脫碳基金」，旨在應對歐盟產品在第三國市場可能面臨的競爭力下降問題，該基金將補償部分仍面臨碳洩漏風險的商品的歐盟碳排放交易體系碳成本，但支持取決於已證明的脫碳努力。資金將來自成員國的出資，佔2026年和2027年CBAM證書銷售收入的25％，其餘75％將是歐盟自有資源。

他指出，歐盟此舉意味著CBAM已從「初級原材料」正式跨入「複雜加工成品」，對於出口導向的製造業而言，未來產品出口至歐盟，廠商需具備更精準的數據掌握能力，以因應高度透明化的產品碳足跡申報要求，當然政府的碳定價措施也須與時俱進。

