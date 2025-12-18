歐盟2028年擴大碳關稅 環境部：仍在預告階段

〔記者黃宜靜／台北報導〕歐盟碳邊境調整機制(CarbonBorder Adjustment Mechanism, CBAM)將於2026年正式實施，歐盟昨天宣布，2028年起，CBAM適用範圍將鋼鋁下游產品擴大納入監管範圍，屆時納入180種鋼鐵和鋁密集型產品；對此，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，這部分仍屬預告階段，明年不會實施。

環境部今(18)日舉辦「因應歐盟CBAM我國目前的做法」記者會，蔡玲儀說明，歐盟「碳邊境調整機制」(CBAM)目前在試行階段，預計2026年1月上路，對準鋼、鋁、水泥、肥料、電力及氫氣等碳排高的進口產品，以防止碳洩漏，同時確保進口商品與歐盟境內生產的產品受到「不低於歐盟產品的同等有利待遇」。

蔡玲儀指出，歐盟執委會昨日公告最新法規，其中針對抵扣機制計算方式、查驗與認證上有更加明確的規範，另外，歐洲議會也有提案指出，預計2028年將擴大納管範圍，新增約180項鋼鐵與鋁密集型下游產品，她強調，這部分仍屬預告階段，明年不會實施。

環境部長彭啓明指出，網傳歐盟CBAM將使台灣每年繳納8000億，是假消息，實際影響規模約為數十億，不過因歐盟公布最新法規後，具體數額仍要再與經濟部試算。

蔡玲儀說，CBAM抵扣機制計算上，有提到在生產國已經有負擔碳價時，在歐盟CBAM上是可以獲得扣減或調整，也就是說，產品生產國需有清楚的碳定價機制，才有機會與歐盟CBAM進行扣減，「這也是為什麼我們一定要在今年將碳費制度上路的原因，才能讓我國企業與歐盟CBAM對接。」

她說，歐盟CBAM也明訂進口商在申報「產品內含碳排放量」時，需經過歐盟各成員國的國家認可機構評估、或是經過和歐盟成員國申請認可的第三方查驗機構認證，且機構查須符合國際標準ISO17029(溫室氣體確查證機構的符合性評鑑要求)者，才能成立。

蔡玲儀說，目前我國有18家符合國際標準ISO17029的查驗機構，但若未取得歐盟會員國的認可，就無法執行歐盟CBAM查驗，目前環境部、經濟部已有密切討論，希望爭取查驗機構只要有加入IAF就可以查驗、或是讓國內認可機構去歐盟申請認可等方式進行。

環境部召開「因應歐盟CBAM我國目前的做法」記者會。(記者黃宜靜攝)

