歐盟4國技職團訪台 研議AI創新教育合作

（中央社記者陳至中台北25日電）歐盟Erasmus+經費補助的技職教育團近日到訪台灣，在9天的行程中，來自比利時、義大利、西班牙、愛爾蘭4國的成員，深入了解台灣技職教育，並研議AI、創新教育的合作。

教育部今天發布新聞稿指出，這次歐盟訪團，由比利時天主教教育機構邀集，成員包含4國的技職教育培訓機構代表、職業教育學校教師共9人。

訪團來台參訪台北市政府教育局、小學及高中職等5所學校。同時參觀故宮博物院、國立台灣科學教育館、台北市立天文科學博物館、政治大學達賢圖書館等。

廣告 廣告

教育部也趁此機會，和歐盟訪團研議台歐教育合作的方向，未來將以「黃金圈模型（WHY–HOW–WHAT）」為基礎，聚焦人工智慧（AI）、STEM（科學、技術、工程、數學）與創新教育、永續發展、高齡照護、文化創意等主題，強化長期夥伴關係。

教育部表示，未來合作方式將涵蓋線上協作課程、短期交流、雙教室專案、教師專業社群等，並結合歐盟新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）及台灣國際教育合作資源，推動雙邊在技職與創新教育領域的連結。（編輯：李亨山）1141125