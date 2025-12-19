歐盟CBAM上路倒數 環境部助產業因應

歐盟執委會於日前公佈碳邊境調整機制（CBAM）最終實施期間（Definitive Period）的多項執行法案及授權法案草案，環境部針對歐盟公佈法案內容進行說明，強調我國碳費制度已正式上路，將成為臺灣產業與歐盟CBAM銜接、爭取碳費扣減的重要基礎。

環境部長彭啟明表示，環境部將與經濟部共同協助受影響產業因應歐盟新制，同時啟動與歐盟協商及技術對話，爭取臺灣產業最大利益，外界不宜對歐盟CBAM過度恐慌，政府將站在產業前端，協助企業及早準備，穩健因應歐盟CBAM，降低衝擊、提升競爭力。

我國碳費制度已於今年上路，屬於歐盟CBAM規範中認可之碳定價機制，這也是我國必須推動碳費制度重要原因。