歐盟CBAM將上路！彭啓明曝國內產業影響

▲環境部長彭啓明提到，對於歐盟的CBAM制度會啟動對歐談判。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 歐盟執委會於17日公布碳邊境調整機制(CBAM)最終實施的法案及草案，環境部18日也召開記者會，針對影響程度、因應作為說明。環境部長彭啓明說，台灣產業影響的程度需要再跟經濟部盤點試算，後續再公布；但總計一年出口量約是幾十億台幣，只是受到CBAM影響需要繳納的費用則要另外計算。也會盡快與歐盟協商。

環境部針對歐盟公布法案內容18日召開記者會說明。針對外界高度關注的「第三國碳價扣減」議題，環境部環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，歐盟CBAM已明確規範，出口國若具備明確且已實施的碳定價制度，產品於歐盟可申請「扣除已實際支付的碳成本」。我國碳費制度已於今年上路，屬於歐盟CBAM規範中認可之碳定價機制，但歐盟執委會也尚未針對有效支付碳費計算提出規則。

至於歐盟發布各國產品碳含量預設值部分，歐盟進口商若無法取得原產國的產碳含量，可使用預設值進行申報，也因為該預設值將逐年提高（2026年加成10%、2027年加成20%及2028年加成30%），企業碳成本將隨增加。蔡玲儀表示，出口歐盟業者應即早建立產品碳排放量計算能力，以降低繳納成本。

歐盟CBAM查驗制度方面，歐盟自明年起要求申報資料須經查驗機構確認，且該查驗機構須取得歐盟會員國認可。

蔡玲儀說，這項規定適用於所有與歐盟貿易往來國家，我國將持續與歐盟溝通，爭取透過雙邊或互認機制，提升國內查驗機構被接受的可行性，降低企業行政負擔。

在國內配套方面，環境部預告草案，為避免碳洩漏，碳費徵收對象如有自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，共計17個行業，適用收費排放量調整，初期係數0.2折扣。

蔡玲儀提到，作法與國際碳定價制度趨勢一致。此外，我國比照歐盟作法，導入產品碳排放量申報制度，啟動「台版CBAM試申報制度」規劃，以水泥產品為優先試申報對象；至於鋼鐵產業因產品項目繁多，仍需與產業界持續溝通，建立共識。

▲環境部長彭啓明針對歐盟CBAM召開記者會說明。（圖／記者張乃文攝）

環境部、經濟部組成諮詢小組 彭啓明：會啟動對歐盟協商

彭啓明則說，許多產業收到消息可能會有恐慌，不曉得如何進行，而環境部和經濟部會組成輔導諮詢小組，明年開始會有一系列協助受影響產業的措施。

至於國內產業受到衝擊的程度有多少，彭啓明指出，輸歐產業確實會受到影響，但並沒有外界傳言要一年8千億台幣的情況。而此次歐盟公布的狀況不太一樣，實際的量會再與經濟部共同盤點試算，包括一年總出口量、受到CBAM影響有多少等，但真實要繳交的費用則需另外計算。

但這項制度對於輸歐產業仍會有影響，彭啓明強調，會開始啟動對歐的協商談判，預估明年6、7月可定案。他認為，明年上半年是正式協商細節的好時機，會協助所有業者進行法制連結的基礎工作。

環泥斷開台泥「改向海外進口」 彭啓明表態：會要求符合國內碳排

至於在水泥產業，環泥拋出震撼彈，將停止向台泥採購，全數使用進口水泥。彭啓明指出，水泥本身的排碳係數非常高，無論是台泥或亞泥都是，但台灣到底需不需要這項產業。他說，其實國內是要基礎建設的，若將之視為一個資源或戰略物資，但所有水泥都來自海外進口，對於台灣未來的國家發展會造成很大的影響。

因此對於進口水泥的態度，彭啓明說，會啟動碳盤查跟及驗證，一定要符合國內現有規範，也會要求進口國比照台灣標準，才會認可。

彭啓明說，水泥業者在水泥製程中會運用到國內循環再生的廢棄物處理，這部分其實幫助很大，因此會鼓勵水泥業者，若有使用這樣的比例，目前預計規劃，若有20%是再生循環的料，則會列為綠色採購，鼓勵本地低碳水泥及再生循環水泥永續發展。

彭啓明提到，國內水泥業者的排碳量雖然很高，但看到他們的減碳計畫書，都是非常積極的，這部分會給予很大的肯定。也因為不希望水泥都從國外進口，因為對國內未來的發展、國家競爭力會產生很大的影響，會密切注意此事。

