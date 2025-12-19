歐盟CBAM正式上路倒數：申報、憑證怎麼算？ 五大重點看懂

剩下不到半個月，歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）即將在明（2026）年正式實施。歐盟執委會本月17日釋出多項法案，揭示排碳申報、憑證計算與繳交等規定。環境部昨（18）日召開記者會，說明歐盟CBAM運作細節及台灣因應方式，《環境資訊中心》整理五大重點讓你知。

台灣鋼鐵業有大量扣件產品銷往歐盟，是全球第三大扣件出口國。圖片來源：經濟部提供

一、企業最晚何時須申報？ 何時繳交憑證？

歐盟CBAM正式上路時間是2026年1月1日。針對進口至歐盟的業者，必須在2027年9月30日前完成申報2026年的產品含碳量及各項扣抵量，並向歐盟繳交相應額度的「CBAM憑證」。CBAM憑證憑證起售日為2027年2月1日，每張憑證代表1公噸的二氧化碳當量。

二、歐盟CBAM包含哪些產品類別？ 台灣企業受影響程度為何？

受歐盟CBAM規範的產品項目，目前僅包含水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力、氫等，且主要為上游產品。台灣主要銷往歐洲的產品為鋼材、扣件，後來歐盟簡化規定，銷往歐洲的產品只要每年低於50公噸，可不必納入CBAM申報。

廣告 廣告

因此，原預期有超過千家廠商受影響，目前則估計，受歐盟CBAM影響的出口量，規模未及百億，主要以鋼鐵業為主。環境部長彭啓明表示，環境部將與經濟部籌組「應對CBAM輔導諮詢小組」協助可能受影響的產業，並辦理說明會，讓產業了解應對方式。

歐盟17日釋出的法案，擬擴大CBAM涵蓋範圍至下游180種鋼鐵和鋁密集型產品（如機械、電器等），但目前尚在草案階段，經過公眾討論還有數年時間，不會在明年上路。

三、特定產品輸進歐盟，要繳交幾張CBAM憑證？

業者進口特定產品到歐盟，需購買並繳交CBAM憑證，但要怎麼計算憑證數量？根據歐盟17日發布的細則，計算公式涉及三個項目：產品碳含量、免費配額、企業在母國已付出的碳價。

歐盟CBAM憑證的計算公式，包含產品排碳量、免費配額，及已付出的碳價等三個項目。圖片來源：擷取自環境部簡報

產品碳含量：我的產品排碳有多少

「產品碳含量」指的是每噸產品生產過程的排碳量。業者可自行盤查計算，並經認證和查驗，提出產品碳含量的實際值（actual values），也可使用歐盟提供的預設值（default values）。

氣候署署長蔡玲儀提醒，預設值是採該產品排放強度前10國平均值、以最保守方式訂出，且會逐年加成，呼籲業者及早建立產品碳含量的計算能力。

免費配額：歐盟免徵的，進口商也不用繳

因歐盟實施總量管制排放交易制度（EU ETS），針對境內有碳洩漏風險的產品給予免費配額。CBAM實施上路後，為達到公平競爭，進口商在計算CBAM憑證時，亦可扣除與歐盟境內同類產品相等的「免費配額」數值。

不過，由於EU ETS的免費配額正逐步退場，預計在2034年歸零，進口產品可扣除的免費配額也會越來越少。蔡玲儀表示，由於各種產品都有其專屬標竿值，相關附件甚至多達上千頁，目前正與經濟部及業界共同研析，確認台灣各類進口歐盟產品可扣除的額度。

已付出碳價：台灣碳費也可抵CBAM憑證

根據歐盟規定，在母國繳交的碳費、碳稅、ETS下的排放配額，在經過換算後，可扣抵CBAM憑證。彭啓明強調，「我們跟歐盟的溝通是完全無礙的，（碳費）都可以抵」。至於如何扣抵，歐盟此次也釋出的法案也更加明朗，僅「有效支付」（effectively paid）的碳價才可計入扣抵。

另外，蔡玲儀指出，台灣徵收碳費涵蓋直接排放及用電間接排放，但歐盟CBAM除了水泥和肥料，都僅計直接排放。台灣業者在用電方面「多繳的錢」如何計入扣抵額度，以及碳費優惠怎麼納入考量，都還要與歐盟進一步討論。彭啓明表示將與經濟部共同啟動對歐盟的正式談判，目標在明年6、7月取得協商成果。

歐盟共列出水泥業六項產品，未來進口歐盟需繳交CBAM憑證。圖片來源：經濟部提供

四、「什麼都要證明」 誰能執行歐盟CBAM查驗工作？

歐盟CBAM已經歷兩年多的過渡期，過渡期間只要求申報，明年正式上路後，所有申報數據都要經過第三方機構查驗，包括產品碳含量、以及業者在母國繳交了多少碳費，「什麼事情都要有證明」。

蔡玲儀指出，根據歐盟規定，就算環境部能以官方身分說明企業有無繳納碳費跟繳納了多少，歐盟仍不會直接採信。蔡玲儀表示，國內有18家溫室氣體查驗機構符合國際相關單位的ISO 17029標準，且許多是歐洲集團旗下公司，例如德國的北德（TÜV NORD）、南德（TÜV SÜD）、法國的法標國際（AFNOR International）、瑞士的SGS等。但這些查驗機構仍必須經過歐盟各成員國的認可，才可執行CBAM相關查驗。

五、台灣也將有自己的CBAM？ 何時開始？

為使國外進口產品也負擔與本地產品相同的碳價，環境部規劃推動「台版CBAM」。蔡玲儀表示，推動初期將比照歐盟先採試申報，再逐步走向正式收費。時程規劃上，明年上半年將處理法制化作業，預計2027年啟動首次試申報。至於正式向進口業者收費，「還需要花一點時間」。

蔡玲儀表示，目前台版CBAM規劃以水泥業先行，再逐步納入其他產業，政府現已和水泥公會達成共識。鋼鐵業則因產品種類較多，溝通需要更多時間。