歐盟CBAM計算方式出爐 免費配額、國內碳費皆可扣

歐盟昨天正式公布碳邊境調整機制(CBAM)執行法案，環境部今天(18日)下午舉行記者會對外說明相關內容。氣候變遷署署長蔡玲儀表示，根據歐盟公布的計算方式，歐盟免費配與國內碳費皆可扣抵，但國內鋼鐵業繳交的碳費除了生產所製造的碳排，也算入用電碳排，相關費用能否再扣抵，仍待進一步與歐盟協商。

2026年1月1日將正式上路的歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將對高碳排放的進口產品課徵碳權費用，目的是確保歐盟企業與外國企業在相同的碳定價下競爭，避免碳洩漏。歐盟17日正式公布相關法案，包括申報項目、計算方式等，並預告未來將擴大CBAM實施範圍，擴及鋼鐵與鋁產業下游製品，甚至納入冰箱、洗衣機等家電用品。

環境部18日下午臨時舉行記者會對外說明，氣候變遷署署長蔡玲儀指出，歐盟CBAM機制的出發點是公平的碳定價，CBAM憑證的價格為歐盟排放交易系統(EU ETS)的每噸碳價，目前約為每噸60幾歐元。根據歐盟公布，CBAM憑證計算方式是先由出口廠商先自行申報產品碳含量，接著扣掉歐盟給予境內相同產業的免費排放配額，然後再扣掉產品在生產國已實際繳交的碳價，全部扣除後才是須購買CBAM憑證的數量。她說：『(原音)第一關就是除了這個產品自己本身要申報之外，第二就是要去扣掉他們歐盟不用付錢的量到底是多少，然後扣掉之後，再來第三關，這個產品如果他在生產國已經負擔過碳價了，他還可以再去扣掉這個已經付的碳含量，這樣子扣掉然後才是他這個產品，他必須要到歐盟要去買的這個憑證的費用。』

蔡玲儀進一步指出，在免費配額部分，歐盟實施總量管制排放交易，由於擔心產生碳洩漏，因此歐盟針對境內各國高碳洩漏產業給予免費排放配額，免費配額逐年下降，並選定減碳表現前10%的業者，取其碳排平均值作為CBAM標竿值。歐盟CBAM正式上路後，出口至歐盟的產品雖可扣除免費配額，但須與標竿值相比，若碳排量超出標竿值，將收取差額費用。

蔡玲儀表示，有些產品的原料可能來自不同國家，組裝後出口至歐盟，相關碳盤查數據較難取得、計算困難，因此，歐盟也訂定每個國家的碳含量「預設值」，採取排放強度最高的10個出口國平均值，因此「不自己算，用預設值會吃虧」。

針對出口國產品碳價抵扣方面，蔡玲儀表示，台灣鋼鐵業繳交的碳費是將用電也算入，與歐盟做法不同，因此相關費用是否也能納入歐盟CBAM扣抵仍待確認，目前歐盟也尚未公布出口國的有效支付碳價要如何計算。

此外，蔡玲儀指出，歐盟要求屆時進口商申報的產品碳含量須經過歐盟成員國認可的機構評估並發給認證，也就是現行國內18家溫室氣體查驗機構須取得歐盟認可，否則相關查驗無效，環境部將進一步與歐盟協調。