歐盟CBAM 水泥及肥料加計生產中的「碳電」 民進黨八成電是燒出來的

環境部長彭啟明指出，希望在明年七月前與歐盟就碳邊境調整機制（CBAM）完成協商。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

歐盟於台北時間十七日深夜公布碳邊境調整機制（CBAM），環境部長彭啟明指出，預估每年台灣地區將有數十億輸歐商品會受影響，其中水泥與肥料兩項將計算在生產中的「電碳」。據指出，民進黨主政下百分之八十六的電力是燒出來的，將對貨品輸歐造成不利影響。

另外，我國為避免「碳洩漏」，如高碳洩漏風險事業提出自主減量計畫並審查通過，則碳費可以二折計價，其中包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料等十七項行業，以及受美國關稅影響顯著事業，都為適用對象，但半導體業確定不包括在其中。

廣告 廣告

應對歐盟之CBAM將於二０二七年正式實施，彭啟明指出，環境部與經濟部將共組諮詢小組與歐盟就碳費進行相關談判，希望在明年七月前完成與歐盟協商，據目前統計，受影響的輸歐產品總值為數十億元，影響層面並不算大，絕對沒有外傳之八千億碳費的情事，希望各界不要產生恐慌。

彭啟明表示，我方與歐盟間溝通管道順暢，歐盟對我徵收碳費的制度也有所掌握，彼此能夠接軌。目前歐盟也只有對水泥與肥料兩項產品計算在生產中的「電碳」，而其他產品都沒有納入。

環境部指出，高碳洩漏風險是指實施嚴格碳排放管制後，高耗能、高排碳的企業為降低成本，將生產線移到碳管制較寬鬆的國家，導致全球總碳排放量不減反增的現象，所以歐盟是用境內前百分之十減碳業者為標準，向超過標準的業者收取CBAM。