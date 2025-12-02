歐碳科技推出創新碳盤查軟體平台 NetZeroPro 助企業加速邁向淨零未來

圖▲提供完整的低碳數位轉型服務，由碳揭露至淨零轉型路徑規劃及能源管理系統，提供您一站式的淨零解方。(圖/歐碳科技提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

隨著全球淨零轉型浪潮加速推進，企業在永續治理與碳管理上的挑戰日益嚴峻。成立於 2023 年的歐碳科技股份有限公司（EuroCarbon Technology Co., Ltd.）以專業顧問能量結合科技創新，自主開發出「NetZeroPro 低碳轉型數位服務平台」，協助企業有效進行碳盤查、淨零路徑規劃及資訊揭露，成為企業實現永續發展的強力夥伴。

2022 年 10 月，NetZeroPro 通過 SGS 協議程序（AUP），成為全球首個完成碳揭露資訊服務系統 AUP 的平台，展現其技術成熟度與國際公信力。

創立願景：打造大中華地區永續與低碳轉型的標竿品牌

歐碳科技的創立理念，源自對產業低碳轉型痛點的深刻洞察。公司願景是成為 「大中華地區企業永續發展的最佳合作夥伴」，以創新數位技術與管理顧問專業為雙核心，推動產業綠色升級。

廣告 廣告

透過 數據導向決策、平台化管理與標準化工具，協助企業建立永續治理架構，達成科學減碳與淨零目標，並符合國際揭露規範如 GHG Protocol、ISO 14064-1、ISO 14067 及 IFRS S1/S2 等要求。

圖▲NetZeroPro 數位低碳轉型服務平台實際操作畫面。(圖/歐碳科技提供)

核心產品：NetZeroPro 低碳轉型數位服務平台

NetZeroPro 以模組化、可擴充及易操作為設計原則，整合國際標準與實務應用，主要功能包括：組織與產品碳盤查（ISO 14064-1 / ISO 14067）、淨零路徑繪製與行動方案規劃，支援 SBTi 科學減碳目標設定、 GHG Protocol 範疇三價值鏈排放管理、內外部查證模組，提升資料完整性與查證效率。

目前已獲 新光金控、新光鋼鐵、清華大學、高雄銀行、啟碁科技 等多家知名企業採用，應用範圍橫跨金融、製造、科技與教育領域，展現卓越的跨產業整合能力。

差異化優勢：顧問智慧 × 科技創新

有別於傳統資訊服務業者，歐碳科技結合 佳典管理顧問超過 20 年的管理系統輔導經驗 與現代雲端技術，打造出兼具實務深度與操作便利性的數位工具。

三大優勢特色：

直觀介面設計： 以任務導向與生命週期思維呈現碳盤查流程，降低導入門檻。

功能動態進化： 依據產業需求持續新增模組，如內部碳定價、查證管理、供應鏈排放量計算、產品碳足跡自動化等。

資料驅動決策： 將碳盤查結果轉化為動態策略決策依據，協助企業以數據為本推進淨零轉型。

資訊安全管理輔導：強化企業韌性

除永續領域外，歐碳科技同時提供 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統（ISMS）導入輔導，協助企業建立合規、具韌性且符合國際標準的資安管理體系。

輔導實績包含金山電子、凡甲科技、碳基科技等。透過整合風險控管、資安治理與持續改進機制，確保企業在低碳與數位化進程中兼顧永續與安全。

市場布局與未來展望

歐碳科技以 上市櫃企業與其供應鏈體系 為主要服務對象，協助客戶因應國際 ESG 法規與採購要求。現階段聚焦 大中華市場，未來將拓展至 東南亞與歐美市場，積極布局全球永續服務網絡。

公司並規劃導入 AI數據分析技術，強化平台智慧化功能，讓企業能以更低成本、更高準確度完成碳盤查與揭露作業，提升永續競爭力。「我們希望透過 NetZeroPro，讓碳盤查不再是繁瑣的報告任務，而是驅動永續決策與創造價值的引擎，我們也相信，永續與資訊安全的整合，將成為企業面對淨零時代不可或缺的核心競爭力。」

歐碳科技股份有限公司

官方網站：https://web.netzero.com.tw/

聯絡電話：02-77289341

地址：新北市新店區安興路105號8樓之七