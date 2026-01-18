歐立達公司熱心贊助運動獲運動部公開表揚

歐立達公司董事長陳逸弘（中）與榮獲2025年威廉波特少棒賽世界冠軍的北市東園國小少棒隊教練賴敏男（左）

，於運動部舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」上合影。（記者王先國攝）

運動部政務次長黃啟煌日前於運動部舉辦的「體育運動企業捐贈感恩會」上，公開表揚熱心贊助運動發展、支持運動員的企業，並頒發感謝狀。黃政次表示，舉辦感恩會公開表揚熱心贊助的企業，只是運動部的小小心意，與企業界投入資源贊助、支持運動員不成比例，本次獲頒發感謝狀熱心贊助運動的企業，包括歐立達、士林電機、新光三越百貨、艾達康、盛弘醫藥等多家企業。

獲表揚的歐立達股份有限公司，由該公司董事長陳逸弘代表接受運動部黃政次頒發感謝狀。歐立達公司以自有品牌富足康（FOOTDISC）科技足墊聞名，富足康科技足墊榮獲國內外各類獎項，包括國家發明創作獎、金質獎、連續三年經濟部標準檢驗局市售友善輔具評選四項優勝等，並獲得全球二十年發明專利，以及十餘年國內各大院校產學合作驗證與實例證明。歐立達公司贊助運動員科技足墊已有多年，包括代表國家參加2025年美國威廉波特少棒賽榮獲世界冠軍的台北市東園國小少棒隊，也是由該公司贊助少棒隊員高品質的科技足墊。陳逸弘董事長表示，該公司的科技足墊產品，讓運動員不致造成運動傷害及有效提升運動效率，他回想起看到東園國小少棒隊員使用該公司具氣墊功能的科技足墊產品，在穿上運動鞋後立即在現場活蹦跑跳的興奮神情，內心也感到很高興與欣慰。

帶領台北市東園國小少棒隊榮獲2025年威廉波特少棒賽世界冠軍的賴敏男教練，在感恩會上也致詞感謝歐立達公司董事長陳逸弘大力贊助提供該公司的科技鞋墊，讓少棒選手能在球場上全力表現，避免造成運動傷害及有效提升運動效率，終能獲得世界冠軍為國增光，賴教練也代表該校少棒隊向陳逸弘董事長獻花致謝。