【歐羅拉雪球】《隨機單中：大混戰》釋出 26.2 版本更新：多項錯誤修正

《英雄聯盟》「隨機單中：大混戰」今（22）日釋出 26.2 版本更新內容，針對多種錯誤修正，當中包括歐羅拉與雪球升級的毒瘤玩法，已於今日正式上線。

《英雄聯盟》隨機單中：大混戰 26.2 更新資訊（1/22）

原本玩家在防禦塔後面的時候，無法使用海克斯傳送門進行傳送，現已修正此問題。

原本玩家在高辛渡口地圖使用傳送門時會被打斷，現已修正此問題。

原本玻璃大砲會阻礙嗜血者發動，現已修正此問題。

原本史矛德的Q技能無法與活力補給同時生效，現已修正此問題。

原本閃光俠和二次閃現會中斷費德提克詠唱R技能，現已修正此問題。

原本宇宙幻焰的有效範圍比預期中小，現已修正此問題。

破曉綻放之劍的被動效果可能作用於錯誤盟友，現已修正此問題。

原本雪球升級和巨無霸雪球的雪球傷害會觸發歐羅拉和薩亨的被動技能，現已修正此問題。

原本「自始至終」中先發制人無法正確追蹤金錢，現已修正此問題。

