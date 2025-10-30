歐美大企業再吹裁員潮！通用汽車、亞馬遜、派拉蒙、英特爾接連引爆，真的都是AI害的嗎？
歐美企業似乎再次出現裁員潮，面對整體經濟不確定性加劇，不少企業正陷入「不招、不裁」的停滯狀態，但有更多公司則是將裁員，視為內部調整或節省成本的主要手段，進而導致愈來愈多勞工面臨更多焦慮，因為你得一邊提防某天突然被資遣、同時還要擔憂能否及時找到新的工作。
《美聯社》報導提到，雖然從眾多大型企業聲明能發現，人工智慧（AI）科技似乎是「最常見」的裁員理由，也是最能被理解的原因之一，但是有更多公司則指出，實際上與現任美國總統川普（Donald Trump）有關，他那一系列新關稅制度和出口限制，外加美國消費結構轉變，導致企業營運成本大幅上升，在銷售額與利潤沒有同樣提高之際，就會讓公司開始進行重組調整。
此外，除了私營部門之外，如今聯邦政府因為預算卡關而停擺，旗下雇員也面臨更高的不確定性，連帶造成整體就業市場信心進一步受挫。打從川普年初重返白宮開始，就對多個聯邦部門展開大規模裁減，而如今隨著美國政府進入停擺第四週，已有許多公務員領不到薪水。
喬治城大學（Georgetown University）麥克多諾商學院（McDonough School）企業管理學教授施洛策（Jason Schloetzer）受訪時表示，他認為、如今美國無論公或私部門，都存在高度不穩定因素，「導致很多人只能觀望整個就業環境，嘗試尋找可選擇的機會。」
美聯社報導中，整理歐美近期主要裁員企業清單：
通用汽車（General Motors）
通用宣布，將針對密西根與俄亥俄州（Ohio）製造工廠，進行大約1700名工人裁撤，因應電動車市場需求放緩。除了生產線端，通用汽車也對其他部門進行縮編，包含底特律（Detroit）200名工程師，以及喬治亞州（Georgia）的資訊創新中心，也有大約300名員工面臨失業。
派拉蒙影業（Paramount）
在完成與Skydance合併後僅數個月時間，派拉蒙宣佈、預計將裁減約2000名員工，占總人數10%比例。外媒引述熟悉內情人士透露，其中約有半數的裁員流程已啟動。
亞馬遜（Amazon）
電商龍頭亞馬遜宣布，將裁撤1.4萬名職員，占整體人力近4%，該公司就是主打引入人工智慧科技，縮小現有企業編制規模。根據報導，多數被裁撤的員工，將獲得90天的內部轉職機會。
UPS包裹快遞服務
UPS日前提交監管文件，透露今年（2025）已裁減約4.8萬人，作為公司重整計畫的一部分。其中3.4萬人屬於第一線營運編制，其餘14000人則屬於管理層。這個總裁員人數，遠遠高於該公司年初預估的2萬人規模。
Target百貨商場
美國知名連鎖商場Target宣布，將裁減約1800名員工，約占全球職員總數8%。營運長費德爾克（Michael Fiddelke）坦言，由於過去11季中、多達9季的銷售額僅持平或呈現下滑，他們只能進行重整，並精簡公司內部非必要架構，以此減少人事支出成本。
雀巢（Nestlé）
瑞士食品巨頭雀巢（Nestlé）10月中宣布，將在全球裁員1.6萬人，以削減成本並改善財務表現。這波裁員預期將於未來2年內完成，而身為民生消費知名企業之一，雀巢面臨的難題不是AI，而是原物料價格上漲、外加美國新天價關稅的施壓。
漢莎航空（Lufthansa）
德國漢莎航空集團（Lufthansa）9月份宣布，將於2030年前、裁減現有的4000個職位，未來將引入人工智慧、數位化輔助，同時將集團內業務進行整合，以此減少人力需求。不過，漢莎透過聲明對外強調，此次裁員多為行政管理職位，幾乎不影響其航空或貨運部門。
諾和諾德（Novo Nordisk）
丹麥製藥大廠諾和諾德9月宣布裁員9000人，約占總人力11%。這個在過去兩年，靠著網紅「減肥針」Ozempic與Wegovy打響知名度的企業，如今卻因為市場競爭過於激烈，讓公司必須集中資源、專心在研製肥胖與糖尿病治療藥物。
康菲石油公司（ConocoPhillips）
總部位於美國德州的康菲石油（ConocoPhillips），宣布裁減全球員工與承包商，大約20至25%比例，折算將有2600至3250人受到波及，此行動是該公司降低營運成本行動一部分。
英特爾（Intel）
陷入營運困境的晶片大廠英特爾（Intel），面對強力競爭對手輝達（Nvidia）與超微（AMD）壓力，為了減少企業成本與支出，新上任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）表示，將在年底前將「核心員工」縮減至7.5萬人，相比去年底的9萬9500人大約減少15%比例。
微軟（Microsoft）
微軟則是5月份啟動大裁員，約影響6000名旗下員工，沒想到僅數月後，再次宣布要繼續削減9000個職位，成為過去兩年來、這家科技巨擘最大規模的人力調整。最新裁員計畫，波及Xbox遊戲業務與其他部門，而身為科技大廠之一，微軟除了藉此調整內部組織結構，同時也會加大投入人工智慧科技的使用範圍。
寶僑（P&G）
消費品大廠寶僑6月宣布，將在未來兩年內裁減7000名員工，占全球員工總數的6%。這家以生產汰漬洗衣精（Tide）與幫寶適（Pampers）聞名全球的公司，強調裁員是為了重組，同時也證實相關業務、面臨川普關稅巨大壓力，為了抵銷新增進口稅率的額外成本，寶僑還在七月份宣告、調漲旗下1/4產品售價。
