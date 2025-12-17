歐美強勁需求 日本11月出口創今年2月以來最大增幅

據日本財務省統計，日本今年11月出口表現亮眼，超越外界先前預估。

根據日本財務省統計，日本11月出口，在美國和歐盟的強勁需求帶動下，創下今年2月以來的最大增幅，也抵銷了對中國大陸出貨下滑的影響。（葉柏毅報導）

據日本財務省最新公佈數據，日本11月的出口成長率是6.1%，以半導體零組件和醫療用品表現最為亮眼，增幅高於經濟學家原本估計的5.0%。其中，日本對美國出口，成長8.8%；對歐盟出口，更大增19.6%。

日本對美國的貿易順差，是7398億日圓，約合48億美元，比去年同期增加11.3%。值得注意的是，美國總統川普今年1月展開第二個任期以來，日本就一直保持對美國的貿易順差，可見即使川普設法透過提高關稅來縮小美日貿易差距，美日貿易失衡情況仍未改變。

而日本對中國大陸的出口，則是下降 2.4%，主要受到晶片製造設備和非鐵金屬拖累，進口則成長 2.3%。在日本首相高市早苗，上個月發表「台灣有事論」之後，讓中日雙邊貿易前景增添變數。