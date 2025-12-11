歐美技轉團搶合作 國光生技拚2026年轉盈

國光生技（簡稱國光）今年前三季虧損4.6億元，董事長詹啟賢卻劍指CDMO（委託開發暨製造服務），霸氣喊國光進入「第二階段成長期」，讓投資圈議論四起，究竟國光生技抓到什麼大單？

歐美派人技術對接 2027年批次生產

詹啟賢10日在法說會上揭開這張「隱藏牌」，他表示國光已與多家國際大廠完成技術平台轉移，最亮眼的是新型蛋白質疫苗產品CDMO業務，詹啟賢看好成為未來的營收成長引擎。

為了這項計畫，國光內部已緊鑼密鼓進行。早在今年6月、11日，歐洲和美國有2組技術轉移團隊低調飛抵台灣，與國光生產團隊進行技術對接。原先外界以為只是例行溝通，沒想到這是「商業量產」前的最後衝刺。

廣告 廣告

據悉，這些新合作案將在2027年啟動批次生產，也代表國光過去2年的努力，將全面轉為收成。讓人眼睛一亮的是，「國光既有的重組蛋白流感疫苗，已在歐盟、英國站穩腳步，明年產能將直接倍增。」國光高層人士說。

國光產能全開 挑戰國際疫苗舞台

國光為了吃下全球CDMO大需求，這2年火力全開，不僅二線充填產能已提升1.5至2倍，今年再增第3條產線。除此，國光導入國際生技廠規格的「產品電子指紋辨識系統」，更能精準追溯產品流程，並回應歐盟環保規範，啟動包裝全紙化。

這些投資看似繁瑣，卻是拿下國際訂單的必要條件。國光高層人士說，台灣市場僅占營收的三分之一，其餘來自海外市場，國際規格才是真正戰場。

除了歐美新案，國光在全球布局也持續開花結果，流感疫苗在歐盟及英國訂單持續攀升，南半球市場也快速擴張，子公司安特羅的腸病毒疫苗也在東協逐漸到位，詹啟賢對國光的後市營運很有信心。

隨著國光流感、破傷風、腸病毒等疫苗，列入WHO（世界衛生組織）疫苗產品清單，打入WHO防疫供應鏈，加上多項CDMO將在2026年陸續貢獻營收，「看好2026年全年營運有望虧轉盈。」詹啟賢說。