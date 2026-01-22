歐美最終會在格陵蘭問題上達成協議？新加坡學者：大國的聲音比小國更有份量

美國總統川普上台至今已逾一年，川普也不斷強調希望取得目前為丹麥屬地的格陵蘭島，但引發歐洲國家反彈，美國則再度主張要祭出關稅「大棒」。對此，有新加坡學者認為，歐洲需要美國來遏制俄羅斯、保衛烏克蘭，而川普深知這一點。所以他認為，即便歐洲人抱怨連連、態度強硬，但最終他們還是得和美國達成協議，「這會讓美國獲得格陵蘭島及其資源的准入權和決策權」，但肯定不會牽涉到主權。

格陵蘭問題如何解決？

雖然經歷了「空軍一號」專機電子設備故障等問題的波折，美國總統川普仍親自赴歐洲出席今年的世界經濟論壇（WEF、又稱達沃斯論壇）並講述他對這項問題的看法、並強調不會以武力來取得格陵蘭。隨後，川普在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面後，又宣佈已經達成框架協議，讓國際金融市場鬆了一口氣。

對此，週三在台北出席「2026天下經濟論壇」（CWEF）並演講時，新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長廖振揚指出，一些地緣政治思想家認為，美國、俄羅斯和中國將形成「三分天下」，共同控制世界。讓美國掌控西半球，俄羅斯掌控歐洲，中國不只控制台灣，也控制東亞，但在他看來，「這種情況是否正在發生，或者是否會像我們想像的那樣輕鬆順利地發生，目前尚不明朗」。

廖振揚認為，委內瑞拉最近發生的事件、以及格陵蘭正在發生的事情提醒大家，大國可以、而且將會利用其力量來追求自身利益，「如有必要，它們會為了這些利益而無視國際準則和國際法」。但歐洲不會接受俄羅斯的主導地位，「事實上，他們現在正竭力在烏克蘭堅守陣地。這就是為什麼格陵蘭島問題如此引人關注的原因」。

他說，現在的歐洲各國需要團結起來，因為歐洲一方面受到俄羅斯的擠壓，一方面又受到老朋友美國的壓力，「想想看，如果丹麥必須獨自應對美國，如果烏克蘭必須獨自應對俄羅斯，這些國家的處境會更加艱難」。

2026年1月21日，美國總統川普與北約秘書長呂特會晤。（美聯社）

大國林立的世界該如何生存？

廖振揚分析，美國川普政府在幾個月前發布了「國家安全戰略」，讓「大國政治」這一點變得非常明顯。該戰略明確表明，美國想要強調西半球及其在西半球的利益，這份文件談到了「門羅主義」，以及他們所謂的「門羅主義的川普推論」。其基本理念是，美國將主導西半球，也就是美洲大陸南北的兩部分，並在此主導局勢。

他指出，各界必須明白，我們已生活在一個大國林立的世界裡，「作為小國，我們的聲音——你知道，我非常支持聯合國，但現實是，並非所有聲音都平等。大國的聲音比小國的聲音更有分量」。所以，這意味著小國必須了解大國的利益所在，並且必須思考能為大國提供什麼價值，從而避免大國強迫小國做小國不想做的事情，「這不符合我們的利益，說起來容易做起來難，但我們的領導人必須認真思考這一點」。

身為小國，廖振揚建議，小國必須深化行動，團結起來，「團結就是力量」。但他也承認，這並不能保證成功，但能增加小國生存的機會。此外，小國們可以設法增加大國干預的成本。

2026年1月21日，美國總統川普在瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表演說。（美聯社）

而在回答亞洲國家是否要在中國或美國當中做出選擇時，廖振揚認為，現在的情況更加複雜，「事實上，從某種意義上來說，美國和中國都已經開始行動了。美國，尤其是川普政府，已經非常明確地表示，他們只想達成對自己有利的貿易協議」。

不過樂觀的來看，廖振揚也說，「大國或許想強迫其他國家接受自己的意志，但值得慶幸的是，我們生活在一個相互依存、相互連結的大家庭中」。因為美國企業仍需要中國市場，中國企業也仍需要美國的投資，這一點非常明確。所以，「即使大國想強迫你做出選擇，正確的做法是反過來問問大國，他們自己是否已經做出了選擇？」



