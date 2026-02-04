歐美爆紅「黑暗浴」是什麼？醫解析：2點可助眠 注意1安全細節

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】近年歐美社群平台吹起一股「黑暗浴（Dark Shower）」風潮，越來越多年輕人選擇晚上洗澡時把燈關掉，發現這樣做不只放鬆身心，還能改善睡眠，還有網友表示，在黑暗中洗澡聽起來很可怕、也看似不安全，但親身體驗後感受到「靈魂出竅」。英國《獨立報》報導指出，雖然網路上的養生觀念常常是無稽之談，但這次出乎意料地有科學依據，睡眠醫學專家表示，昏暗光源搭配溫熱水流，確實有助於身體進入準備入睡的狀態，可能有機會成為現代人調整作息的新選項。

溫水降低核心體溫增睡意 昏暗光線再助力

英國皇家布朗普頓醫院睡眠醫學顧問Allie Hare醫師指出，研究顯示，睡前洗溫水澡或泡澡，有助降低核心體溫，可縮短入睡時間、提升睡眠品質。她解釋，體溫下降正是大腦判斷「該睡覺了」的重要訊號，有助促進睡意。

此外，光線同樣是關鍵角色。Hare醫師說明，昏暗光線能促進褪黑激素釋放，提醒身體準備休息，反之刺眼的燈光則會讓大腦提高警覺。整體來看，在黑暗中淋浴可以讓人保持專注地享受，進而促進放鬆，效果類似冥想；在睡前放鬆身心、緩解壓力，就能幫助入睡。

香氛、音樂加分 安全細節不可忽略

除了溫度與光線，Hare醫師也建議，使用含有薰衣草等香氣的沐浴產品，可以增強淋浴時的感官體驗，進一步幫助放鬆。另外，播放輕柔的音樂，也能幫助舒緩身心，當然也有些人可能覺得水聲本身就足夠療癒，不必額外搭配音樂。

進行黑暗浴時應留意安全問題。專家強調，「黑暗」不等於「全黑」，浴室仍應保留基本照明，例如蠟燭或其他昏暗光源，避免因視線不良而滑倒受傷。洗澡前也應清理地面雜物，確保環境安全。「如果洗澡時一絲不掛地摔倒在地，那就與平靜或冥想的感受無關了。」

英國線上醫師平台失眠臨床負責人Clare Rooms醫師也指出，「黑暗浴」本身無法解決嚴重或持續的睡眠問題，但若作為睡前放鬆儀式的一環，確實能帶來幫助。報導也提到，黑暗浴與印度傳統醫學中的「正念沐浴」 (snāna) 概念相似，強調的都是身心狀態的平衡。因應現代人長期面對焦慮的困擾，這種回歸單純感官體驗的方式，或許有機會成為新出口。

