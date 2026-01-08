歐美網友熱議中國動畫崛起：品質追上日本，但「中文名」成推廣難題

最近在歐美社群掀起一波關於中國動畫崛起的討論，許多網友認為現今中國動畫的製作水準已經不輸日本，但在國際推廣上卻面臨一大障礙，那就是「中文名字」。部分網友直言，中文拼音對他們來說很難讀又缺乏「氛圍」，相比之下，像是日文名字「有馬佳奈」（Arima Kana）聽起來更有感覺，而像是「Sun Zhi Ya」或「Ye Xi」這類中文拼音就很平淡又難以記憶。

網友舉例了 2024 年公開 PV 爆紅的《呼喚少女》。（圖源：呼喚少女）

這討論也延伸到了中國遊戲領域，網友指出不少成功的中國遊戲廠商早就意識到此問題，因此在角色命名上更傾向使用英文或日文風格的名字。以最近熱門遊戲《鳴潮》為例，有玩家表示早期的角色名字非常難記，直到出現「守岸人」（Shorekeeper）這類英文名字才讓人印象深刻；甚至有人提到如果是《原神》變成「Yuanshen Impact」，或是《崩壞：星穹鐵道》沒有使用這類譯名，知名度可能會大打折扣。

除了發音習慣的問題，也有網友緩頰認為這單純是不熟悉造成的文化隔閡，畢竟日文動漫影響太深遠，甚至連配音只要不是日文都很難有感覺。討論中更舉了韓國知名作品《我獨自升級》為例，該作在日本播出時，主角「成振宇」就被改為日文名「水篠旬」，代表在地化命名對於作品接受度的影響。雖然部分歐美網友表示即便作畫品質再好，假如沒有日文配音或好記的名字，仍會降低觀看意願，但這場論戰也證實了中國動畫在品質上已經引起國際市場的關注。