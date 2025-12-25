歐美耶誕假期買氣升溫 任天堂Switch 2熱銷 台鏈補

歐美耶誕假期到來，任天堂旗下家用遊戲主機Switch 2再度成為最佳禮物之一，包括美國、英國與台灣等市場的線上線下通路，近期開打促銷折扣戰，拉抬銷售熱度，順勢帶旺鴻準（2354）、旺宏、原相等台鏈。

業界人士透露，任天堂在日、美國市場陸續旗開得勝後，後續勢必向供應鏈加強追單力道，銷售高峰有望延伸至年底的歐美耶誕旺季，甚至是明年農曆年檔期，供應鏈的訂單能見度至少拉長到明年第1季。至於供應鏈方面，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，而旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片、原相是感測元件主要供貨商。

廣告 廣告

任天堂Switch 2今年6月在日、美等主要市場上市，買氣一波接一波，剛推出時甚至一度缺貨，銷售逾半年，至今仍是人氣居高不下，任天堂官方近期更上調年度銷售預期，從原先1,500萬台上調至1,900萬台，顯示任天堂對耶誕旺季的買氣相當有信心。

觀察美國市場，Switch 2在11月底前在美國市場累計銷售量已達349萬台，與初代Switch同期相比，Switch 2的銷售表現較初代多出整整約149萬台，美洲地區（含北美與南美）約占全球總銷售量35%，歐洲地區約23.2%，其餘多為亞洲地區。目前歐美地區任天堂的eShop正在進行大規模耶誕折扣（Holiday Sale），此一線上活動將持續至明年1月 11日，提供數千款Switch 2遊戲折扣。

實體通路促銷部分，英國部分零售商在12月推出主機10%的折扣，讓Switch 2的價格首度降至350英鎊（約新台幣14,852元）以下，搭售經典遊戲《瑪利歐賽車世界》的組合包也跟進硬體降價。美國部分零售商在12月針對Switch 2專用的MicroSD Express 記憶卡折價，目前記憶體缺貨且大漲格外吸引消費者注目。

台灣任天堂在信義區舉辦期間限定耶誕主題活動「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」，提供多款由遊戲免費試玩，並推出獨家配件與禮物包裝服務。

【看原文連結】

更多udn報導

不是金屬！機場1穿搭超母湯 苦主揭慘痛經驗

男星捲醜聞公布病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

挖20年前台北跨年豪華卡司 網驚：化成灰都認得

一圖封神？女星開衩「肉色模糊」讓人噴鼻血