歐美討論關鍵礦產夥伴 中國：供應穩定各方有責

（中央社記者張淑伶上海4日電）歐盟向美國提出建立關鍵礦產夥伴關係的計畫，試圖減少對中國的依賴。中國外交部發言人林劍今天說，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定上，各方都有責任發揮建設性作用。

澎湃新聞報導，今天的中國外交部例行記者會上，有外媒針對多國外長今天在華盛頓討論歐盟所提出，建立關鍵礦產夥伴關係的建議，試圖減少在關鍵礦產領域對中國的依賴，要求中方回應。

林劍則回答，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全的問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。

廣告 廣告

至於歐美之間要簽署相關備忘錄，林劍表示，「中方一貫認為各國都應當遵守市場經濟原則和國際經貿規則，加強溝通對話，共同維護國際產供鏈的穩定暢通，推動世界經濟穩定發展」。

彭博3日引述知情人士報導，歐盟已準備與美國簽署一份諒解備忘錄（MOU），計劃3個月內制定出一份「戰略夥伴關係路線圖」。這項夥伴關係旨在探索不依賴中國而取得關鍵礦產的方式，這些礦產是大多數現代技術發展所必需的原料。（編輯：邱國強）1150204