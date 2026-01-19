歐美貿易戰疑慮激發避險需求 黃金、白銀續創天價

美國與歐盟的關稅談判示意圖。路透社



美國總統川普揚言對法國、德國及英國等8個國家商品加徵關稅後，外界擔憂歐洲國家可能採取報復行動，導致大規模貿易戰爆發，進而推升貴金屬的避險需求，黃金和白銀價格持續攀升並創下歷史新高。

現貨黃金於上午7時35分上漲1.7%，報每盎司4676.22美元，稍早盤中曾觸及4690.59美元高點；白銀飆升3.9%至每盎司93.6305美元，盤中最高達94.1213美元。鉑金與鈀金價格亦同步走高。彭博美元現貨指數則下跌0.1%。

彭博（Bloomberg News）指出，貴金屬價格延續去年漲勢，今年持續大幅上漲，而這波漲勢源於美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並加倍威脅奪取格陵蘭。

川普（Donald Trump）近日因「收購格陵蘭」議題而對8個反對該計畫的歐洲國家施加10%關稅，預計將於2月1日生效，6月還有可能調升至25%，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」。

為此，歐洲領袖將於近日召開緊急會議研議反制措施。據知情人士透露，成員國正討論多項反制措施，包括對價值930億歐元（約合3.4兆台幣）的美國商品實施報復性關稅。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）可能要求啟動歐盟最強有力的反脅迫工具（anti-coercion instrument, ACI）報復。

川普政府同時重啟對美國聯準會的攻勢，加劇市場對央行獨立性的憂慮，並助長貨幣貶值交易。投資人另因擔憂債務水準而避開投資貨幣與政府債券。

