歐美超夯「三詞法則」穿搭法！造型師教「3步驟」找到獨特穿搭風格

如何找到穿衣風格？造型師兼衣櫥顧問艾莉森．柏恩斯坦（Allison Bornstein於《理想時尚聖經》一書中，提出了原創的「三詞法則」穿搭哲學以及「AB衣櫥」系統化流程，指導讀者整理衣櫃、理清個人價值觀，從而消除穿搭焦慮，重拾理想生活的節奏。以下為原書摘文：







穿搭先學會「三詞法則」



每當有客戶或社群媒體上的粉絲問我該如何找到屬於他們的風格，或是如何避免盲目跟風不適合自己的潮流時，我總是會推薦他們嘗試「三詞法則」。

廣告 廣告

你選的3個詞就是你的專屬法則，是你可以隨時依賴的心靈指引。如果你願意花時間去了解自己、發覺自己喜歡什麼以及為什麼喜歡，那麼各種新的可能性將為你敞開大門。當我在社群上分享這些概念時，獲得非常熱烈的迴響。

大家都渴望找到一種專屬的穿搭語言，能夠描述自己當下風格和未來理想達成的樣貌。此外，透過實際的名人案例，大家也能從中學會如何辨別自己喜好的元素，並找到合適的方法，以誠實且獨具一格的方式，將其融入自己的衣櫃之中。

我喜歡運用「三詞法則」來幫助像安琪拉（Angela）這樣的客戶，她曾經苦於生活的種種面向拉扯。安琪拉四十出頭，嬌小可人，擁有一頭美麗的捲髮，在紐約科技業的金融部門工作，卻也熱愛戶外活動，喜歡放假時騎著單車穿梭於城市各處。這意味著，雖然她傾心於輕盈、衣褶翩翩的洋裝，卻也同時需要實用的穿著，以確保能夠便利騎車。

在我們一起探索「三詞法則」之前，安琪拉一直難以調和這些殊異的個人特質，經常覺得自己擁有兩種截然不同的衣櫃：一個是她的運動休閒風。她週末習慣穿著直筒單寧或卡其褲，搭配T恤和運動鞋；另一個則是她的上班造型，較為女性化與浪漫風，偏愛荷葉領或飄逸的洋裝。

每次打開衣櫃，她都覺得自己是被迫地做出抉擇；在購物時，也像是在為兩個迥異的自我添置衣物般。由於穿搭過程混亂又過於複雜，安琪拉渴望改變早晨更衣時的感受。也許你也曾深受其擾？別擔心，我們會一起解決這個問題。





挑選你的關鍵詞



這個簡潔的三詞組合，將成為你改頭換面的指南，提點你的現況、熱愛的事物，以及即將發展的樣貌。它肯定了你的直覺，陪伴著你邁出下一步，並確保你朝著正確的方向前進。這個練習沒有對錯之分，所以請保持輕鬆愉快的心情進行。

你可以隨時更替這3個關鍵詞，它們就像你自己一樣，會隨著時間變化。初次選定之後，它們可能在幾週內變得更加精細準確。敬請保持開放的心，迎接今日的狀態，以及未來的無限成長空間。

首先，列出吸引你的關鍵詞，接著詢問自己：哪些顯而易見地描述了你的風格？哪些讓你心動，即便你的衣櫃尚未完全體現它們？接下來，開始篩選這些觸動你的詞語，決定哪些能夠成為以下3種類別的候選詞。有些人喜歡邊塗鴉邊思考，有些人則會立刻做出選擇，也有人寧可深思熟慮一整週。

無論如何，你都應該一邊檢視你的衣櫃，一邊進行最終的選詞過程。一旦我們曉得如何參閱這份過濾後的清單，以及該注意哪些細節後，就能利用它幫助你找到專屬的風格了。

關鍵詞No.1

你的「常用款」將定義第一個關鍵詞，我稱之為實用詞。這是你目前的風格註腳，也是你的舒適圈。仔細觀察你經常穿的衣服，你看到了什麼？把對應這些衣服的詞彙記錄下來，它們的共通點是什麼？有什麼關鍵詞能夠連結它們？如果你依然搞不清楚，也可以拍攝一整週的穿搭，一天一張，再檢查它們的相似之處。什麼樣的關鍵詞能串聯這些特點，用來形成你的風格？

關鍵詞No.2

你的第2個關鍵詞，應該充滿願景，指引你邁向我們之前談及的未來。它是一顆帶來啟發的北極星，會推動你向前行。如果說第一個詞代表你的必備單品，是讓你感到輕鬆自如的已知地盤；第二個詞則是星光熠熠的地方，屬於創意、好奇心與蛻變的舞台。

當然，你不必完全按照這個方法來選詞。不過我發現有些人特別鍾愛這些規則，它確實能讓選詞的過程變得更加簡單明瞭。

關鍵詞No.3

第3個關鍵詞則是提供了一種情感上的對應，描繪你穿著打扮時，期望能觸發的感受。例如「強大」這樣的形容詞，對於某些人來說，或許意味著「色彩繽紛」；但對於其他人，卻可能代表「性感」。「性感」對於不同的人來說，也永遠不會有百分百完全相同的定義。

選擇第3個關鍵詞應該是個愉悅的體驗，彷彿一切終於水到渠成，恰到好處地合而為一。如果它尚未帶給你這種感受，也沒關係。有時候，尋找你的第三個詞需要一點時間和調整，直到它至臻完善。





把關鍵詞當作篩選工具



人們經常選擇不「相襯」甚至是對立的詞語，但這也正是這件事的美妙之處，我們是擁有多重層次的存在，可以同時兼納許多特質。所謂的個人風格，正是誕生自我們所有面向的總和。

你可以走巴洛克風，喜愛飾有華麗印花或繁複紋樣的物件，但同時又被極簡風格所深深吸引。若想要瀟灑地彰顯這種特殊組合，不妨選擇一件素雅的高領衫搭配高腰長褲，再加上復古的天鵝絨刺繡披肩、一雙俐落靴子和金色耳環。

如同使用任何工具般，掌握住要竅才能發揮「三詞法則」的最大功效。關鍵在於，不要期望每一件單品都能滿足三個關鍵詞的標準，而是要透過整體造型的疊搭累加，全面地散發你想傳達給世界的能量。因為真正的美感不僅來自於你所選擇的單品，更在於你如何玩出它們之間的化學反應。

另一種有效運用「三詞法則」的方式，就是把關鍵詞當作篩選工具。它提供你淘汰的準則，協助你放下那些不再適合你或不符合風格的衣服，同時也迫使你以全新且更深層的方式，審視想要為衣櫃增添的元素。當安琪拉以「三詞法則」的濾鏡注視自己的衣櫃時，她意識到自己缺少一些能夠串連所有物件的經典款式。與其瞎猜應該添加什麼，不如更策略性地去搜尋哪些經典單品來完善她的衣櫃。

我們經常覺得必須選擇那些安全但平淡無奇的裝扮，才能在工作或是婚禮之類的特定場合穿著得體。不過在「三詞法則」的幫助下，你能夠以真實的樣貌現身。

為著不同場合打扮正是考驗關鍵詞的絕佳機會；我曾經好幾次看到客戶為某個活動購買服裝；比起考慮自己的風格或長期的穿著需求，反而屈就於活動本身。儘管配合周遭環境和社會規範很重要，但無論你要前往何處，依然應該要做自己。我們沒有必要變成別人。

（本文摘自／理想時尚聖經：從衣櫃減法開始的風格覺醒指南，專屬關鍵字X穿搭公式 X九大經典萬用單品，穿出最好的妳自己！／創意市集出版）

快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！

看更多優活健康網相關報導

別再買了「衣櫃只要33件單品」就夠穿！帶你看「極簡穿搭」6好處

20歲到60歲都實用！時尚顧問列「5種穿搭法」：穿著名牌不一定好



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為歐美超夯「三詞法則」穿搭法！造型師教「3步驟」找到獨特穿搭風格