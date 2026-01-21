歐美關稅戰美股收黑 專家：台股今年仍可望再創高點
為了爭取對格陵蘭的控制權，美國總統川普再次揚言要對歐洲國家加徵關稅，影響美股四大指數，週二創下3個月來最大單日跌幅，台積電ADR重挫4.45%。拖累台股以3萬1749點開出，儘管盤中一度拉回，但又隨即走跌，盤中最低一度31394點、跌超過300點。
萬寶投顧執行長王榮旭表示，「歐洲的一個關稅問題，對於亞洲的影響相對有限，因為這無關日韓台對美的一個出口，所以今日在早盤的時候指數的一個部分，開低之後旋即就往上拉，很多中小型的一個個股，特別是在電子中小型股，走勢依舊是相當的強勢。」
攸關台股走勢的權值股台積電開盤1745元，早盤最低一度1740元、跌35元。其他像是鴻海以及廣達也都是綠油油盤面。專家分析，即使這週台股可能受到地緣政治因素干擾，短線可能出現震盪，但就趨勢上來看，影響不大。因為身為所有科技業最上游的台積電，在15日的法說釋出今年業績暢旺訊息，相關的供應鏈業績也會跟著受惠。如果下週美國大科技股，釋出不錯的財報訊息，美股可望很快止穩。
統一證券投顧公司總經理廖婉婷指出，「短線上的話就是地緣政治加乖離過大，跟月底的這個美國政府關門的風險，可能會引發波動，就指數的支撐上來講的話，我們認為3萬點會支撐性會非常之大。」
專家認為，AI熱潮持續發燒，帶動科技產業結構性升級，美股和台股都有所支撐。至於，民眾能否抱股過年，恐怕仍得觀察，1月底走勢才會比較明朗。
