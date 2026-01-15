歐耶老師南投開講 幽默傳授職場溝通轉念力

南投市公所邀請知名喜劇演員歐耶老師蒞臨演講。(南投市公所提供)

▲南投市公所邀請知名喜劇演員歐耶老師蒞臨演講。(南投市公所提供)

為提升市民人文素養並精進公職人員溝通知能，南投市公所特別推動「南投跨領域學習系列講座」。十四日下午邀請知名喜劇演員歐耶老師蒞臨演講，以「有話好好說、別問壞問題」為題，透過幽默風趣的表演與實務案例分析，讓現場聽眾在歡笑中學習如何轉化情緒與精進溝通技巧。

此次活動得以順利推動，特別感謝市長夫人黃佳鈴女士的邀請及經費支持。不僅提出優質的企劃構想，更自籌經費挹注活動，期盼透過每週三下午的講座，邀請各領域專家及知名人士到訪南投，為市民朋友與公職同仁提供豐富的精神食糧與研習機會。

廣告 廣告

活動現場氣氛熱烈，歐耶老師展現深厚的喜劇功力，引領全場笑聲不斷。市長張嘉哲感性分享，歐耶老師不僅具備高度的幽默感，其演講內容更是紮實且具啟發性，特別是教導大眾在面對他人尖銳提問時，如何透過「心理轉念」維持情緒穩定。

歐耶老師接受媒體採訪時特別提到，透過這次主題要告訴大家，要照顧好別人前，要先好好照顧好自己，生活壓力加上沒吃、沒睡，都可能影響情緒，如果要跟任何人好好說話，都應該先讓自己過得好，才能做好近一步溝通。

此外，市長夫人特別準備南投市名產「南投意麵」與全場分享。此外，公所亦精心準備南投市特有的「綠豆粉粿」，以及在地知名的冬瓜茶、楊桃汁與酸梅湯等午茶飲品提供予歐耶老師品嚐。藉機推廣南投市深具文化底蘊的道地小吃、專屬美味。

南投市公所預告，週三系列講座將持續辦理，下次將邀請「樂檢、敦合法律事務所」的陳樂樂律師擔任專題講師。陳律師擁有豐富的法律實務經驗，屆時將針對法律知識進行深入淺出的解說。

南投市公所歡迎市民朋友持續關注官方消息，踴躍參與未來各場次的精彩活動，共同打造充滿正面能量的學習型城市。