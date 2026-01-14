歐耶老師南投開講 幽默傳授職場溝通轉念力

▲為提升市民人文素養並精進公職人員溝通表達能力，南投市公所持續推動「南投跨領域學習系列講座」，14日特別邀請知名喜劇演員歐耶老師蒞臨南投開講。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為提升市民人文素養並精進公職人員溝通表達能力，南投市公所持續推動「南投跨領域學習系列講座」，14日特別邀請知名喜劇演員歐耶老師蒞臨南投開講，以「有話好好說、別問壞問題」為題，透過幽默風趣的演說風格與貼近生活的實務案例，引導民眾在笑聲中學習情緒轉化與有效溝通的方法，現場互動熱烈、反應踴躍。

此次講座能夠順利舉辦，特別感謝市長夫人黃佳鈴女士的邀請與經費支持。黃佳鈴女士不僅提出具前瞻性的活動構想，更自籌經費挹注講座推動，期盼透過每週三下午固定舉辦的系列講座，邀請來自不同領域的專家學者與知名人士走進南投，為市民朋友及公職同仁帶來多元豐富的學習內容，打造充滿文化與知識能量的城市氛圍。

活動現場氣氛輕鬆愉快，歐耶老師展現深厚的喜劇功力，以誇張卻貼近真實的情境演繹，引領全場笑聲不斷，同時也引發聽眾對職場溝通與人際互動的深刻反思。南投市長張嘉哲於活動中分享，歐耶老師不僅幽默風趣，其演講內容更具深度與實用性，尤其在面對他人尖銳提問或情緒衝突時，透過「心理轉念」的方式，協助自己保持情緒穩定，進而進行良性溝通，對公職人員與一般市民而言都極具啟發意義。

歐耶老師在接受媒體採訪時也特別提到，此次演講的核心精神在於提醒大家，在照顧他人、與人好好溝通之前，應先照顧好自己。他指出，現代人生活壓力大，長期處於沒吃好、沒睡好的狀態，情緒自然容易受到影響，若希望與任何人好好說話，就必須先讓自己過得好，穩定身心狀態，才能進一步建立良好的溝通關係。

講座尾聲，市長夫人黃佳鈴女士特別準備南投市名產「南投意麵」與全場分享，讓參與者在學習之餘也能品嚐在地美味。南投市公所亦貼心準備南投市特有的「綠豆粉粿」，以及在地知名的冬瓜茶、楊桃汁與酸梅湯等午茶飲品，邀請歐耶老師一同品嚐，藉此推廣南投深具文化底蘊的道地小吃與專屬美味。

南投市公所表示，「南投跨領域學習系列講座」將持續辦理，下一場次將邀請「樂檢、敦合法律事務所」的陳樂樂律師擔任專題講師，分享其豐富的法律實務經驗，並以深入淺出的方式帶領民眾認識實用法律知識。