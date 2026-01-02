歐股新年首日收紅 英股指數突破萬點

美股2025年封關受企業財報季前獲利了結賣壓影響，周三（31日）四大指數全面走低。道瓊工業指數下跌0.63%；標普500指數下跌0.74%，那斯達克指數下挫0.76%，費城半導體指數回落1.20%。市場聚焦通膨與利率路徑調整，加上科技股高檔震盪，使資金暫時轉趨保守。個股表現方面，蘋果、微軟、輝達、亞馬遜等大型科技股普遍走弱，不過市場對AI長線成長動能仍具信心；台積電ADR上漲1.44%，成為美股盤勢中亮點。 亞股方面，日本與中國大陸休市；韓股上漲2.27%，港股走勢同樣偏強，漲幅達2.76%。 台股在2026年第一個交易日氣勢如虹，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再創歷史新高，成交值放大至6,503億元，周線同步收紅。權值股扮演關鍵推手，台積電(2330)在外資回補下續創新高，大漲35元收1,585元，台達電(2308)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)同步走揚；盤面資金亦擴散至記憶體族群，被動元件族群延續漲勢，同為盤面焦點。整體而言，在外資轉買、電子權值領軍下，台股多頭格局延續。

