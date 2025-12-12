歐舟河輪正式發表中文品牌名「翡翠假期」 2026 年包船率直逼 80%，象徵台灣頂級旅遊市場全面轉向「精品旅遊」
歐舟河輪（12日）日舉行「翡翠航線・從此啟航」品牌揭幕暨與翡翠郵輪聯合啟動記者會，正式發表其歐洲精品河輪產品在台市場的中文品牌名稱 —「翡翠假期」。除了象徵品牌正式邁入系統化品牌時代，此次活動也揭示台灣高端旅遊市場的新趨勢: 2026 年歐舟河輪包船銷售已達80% 的高預訂率，顯示頂級客層的消費習慣正在從「精品商品」轉向「精品旅遊」。
根據多份國際市場研究報告，全球河輪市場在 2024 年的規模約為 56 億美元，預估到 2030 年將成長至約 107 億美元，年複合成長率超過 11%，顯示河輪已從小眾產品，走向成熟且穩定成長的高端旅遊型態。在區域市場方面，亞太河輪市場（不含一般海上郵輪）2025 年營收約為 8.9 億美元，預估到 2033 年將上看 19 億美元，成長動能同樣相當強勁。若與全球河輪市場相比，亞太地區約占 一成多至一成五左右 的比重，已從過去的「邊緣市場」逐步成為推升成長的重要區塊。
若從整體郵輪市場來看，台灣郵輪市場（含海上與河輪產品）2024 年產值約 4.4 億美元，在整體亞太郵輪市場中約占將近 三成。以此推估，台灣旅客對郵輪與河輪型旅遊的接受度已明顯提升，高端客層也愈來愈習慣把預算從精品與奢侈品，轉向具文化深度與體驗價值的「精品旅遊」。歐舟河輪指出，在全球與亞太市場都維持兩位數成長的背景下，「翡翠假期」在 2026 年包船預訂率已達 80%，正是在這股潮流之中，率先站穩「專為台灣旅客設計的精品河輪品牌」關鍵位置。
記者會上，翡翠郵輪亞太區行銷業務總經理Anthony Laver指出，「今天能在台灣正式揭幕『翡翠假期』這個中文品牌名稱，我感到非常榮幸。這不僅是一個名稱，它也代表了我們對台灣市場的承諾 - 提供專屬、精緻且深度的歐洲河輪體驗。翡翠代表珍稀與永恆，正如我們希望帶給旅客的感受：在文化、舒適與探索之間取得完美平衡。
亞太市場近年展現強勁成長動能，而台灣更是其中的亮點。2026年，我們的包船預訂率已達80%，這顯示高端旅客的消費習慣正從精品商品轉向精品旅遊。我們相信，翡翠假期將引領更多旅客探索歐洲河川之美，並創造難以忘懷的旅遊記憶。我們將持續與合作夥伴攜手，推出更多精緻航線與主題行程，讓每一位旅客都能在翡翠假期的旅程中，找到屬於自己的獨特且有意義的旅行體驗。」
歐舟河輪 (Europa Cruises) 成立於 2017 年，致力打造最適合台灣旅客的歐洲河輪旅遊，2022–2026 年間包下超過 20艘新型河輪，是台灣歐洲河輪旅遊領導品牌。近年受全球旅遊復甦、退休族消費力提升、以及高端旅客偏好更深度、更舒適的行程所帶 動，精品河輪旅遊在台灣市場呈現快速成長。歐舟河輪統計2026 年包船航次已完成 70%–80% 預訂，較疫情前成長超過三倍。
台灣首度為歐洲河輪正式命名中文品牌
「翡翠假期」象徵典雅、珍稀、穩定與永恆，也代表品牌對「台灣旅客專屬服務」的承諾。歐舟河輪自 2017 年起深耕市場，以包船模式打造適合台灣旅客的河輪旅遊，包括全程中文服務、台灣人偏好的飲食調整、精選 10 年內新船與深度岸上體驗。
航線更精緻、主題更多元，包含多瑙河、萊茵河、塞納河、隆河、葡萄牙、斗羅河、聖誕市集、鬱金香花季，以及高爾 夫主題航程等。活動亮點更是有綠寶石啟航儀式 × 精品派對，以綠寶石亮燈儀式揭開序幕，搭配 Jazz Call 現場演奏，呈現沉浸式高端旅遊氛圍。
照片說明：歐舟河輪「翡翠假期」2026 年包船率直逼 80%
照片說明：歐舟河輪「翡翠假期」將台灣頂級旅遊市場全面轉向「精品旅遊」
其他人也在看
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 44 分鐘前 ・ 1
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 42
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 9
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 412
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 29
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 198
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 15
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前 ・ 33
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9