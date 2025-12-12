歐舟河輪正式發表中文品牌名「翡翠假期」 2026 年包船率直逼 80% 象徵台灣頂級旅遊市場全面轉向「精品旅遊」

【警政時報 司徒／臺北報導】歐舟河輪（12日）日舉行「翡翠航線・從此啟航」品牌揭幕暨與翡翠郵輪聯合啟動記者會，正式發表其歐洲精品河輪產品在台市場的中文品牌名稱 —「翡翠假期」。除了象徵品牌正式邁入系統化品牌時代，此次活動也揭示台灣高端旅遊市場的新趨勢: 2026 年歐舟河輪包船銷售已達80% 的高預訂率，顯示頂級客層的消費習慣正在從「精品商品」轉向「精品旅遊」。

歐舟河輪「翡翠假期」將台灣頂級旅遊市場全面轉向「精品旅遊」。(圖/翡翠假期 提供)

根據多份國際市場研究報告，全球河輪市場在 2024 年的規模約為 56 億美元，預估到 2030 年將成長至約 107 億美元，年複合成長率超過 11%，顯示河輪已從小眾產品，走向成熟且穩定成長的高端旅遊型態。在區域市場方面，亞太河輪市場（不含一般海上郵輪）2025 年營收約為 8.9 億美元，預估到 2033 年將上看 19 億美元，成長動能同樣相當強勁。若與全球河輪市場相比，亞太地區約占 一成多至一成五左右 的比重，已從過去的「邊緣市場」逐步成為推升成長的重要區塊。

若從整體郵輪市場來看，台灣郵輪市場（含海上與河輪產品）2024 年產值約 4.4 億美元，在整體亞太郵輪市場中約占將近 三成。以此推估，台灣旅客對郵輪與河輪型旅遊的接受度已明顯提升，高端客層也愈來愈習慣把預算從精品與奢侈品，轉向具文化深度與體驗價值的「精品旅遊」。歐舟河輪指出，在全球與亞太市場都維持兩位數成長的背景下，「翡翠假期」在 2026 年包船預訂率已達 80%，正是在這股潮流之中，率先站穩「專為台灣旅客設計的精品河輪品牌」關鍵位置。

歐舟河輪「翡翠假期」2026 年包船率直逼 80%。(圖/翡翠假期 提供)

記者會上，翡翠郵輪亞太區行銷業務總經理Anthony Laver指出，「今天能在台灣正式揭幕『翡翠假期』這個中文品牌名稱，我感到非常榮幸。這不僅是一個名稱，它也代表了我們對台灣市場的承諾 – 提供專屬、精緻且深度的歐洲河輪體驗。翡翠代表珍稀與永恆，正如我們希望帶給旅客的感受：在文化、舒適與探索之間取得完美平衡。

亞太市場近年展現強勁成長動能，而台灣更是其中的亮點。2026年，我們的包船預訂率已達80%，這顯示高端旅客的消費習慣正從精品商品轉向精品旅遊。我們相信，翡翠假期將引領更多旅客探索歐洲河川之美，並創造難以忘懷的旅遊記憶。我們將持續與合作夥伴攜手，推出更多精緻航線與主題行程，讓每一位旅客都能在翡翠假期的旅程中，找到屬於自己的獨特且有意義的旅行體驗。」

業者以象徵典雅、珍稀、穩定與永恆，也代表品牌對「台灣旅客專屬服務」的承諾。(圖/翡翠假期 提供)

歐舟河輪 (Europa Cruises) 成立於 2017 年，致力打造最適合台灣旅客的歐洲河輪旅遊，2022–2026 年間包下超過 20艘新型河輪，是台灣歐洲河輪旅遊領導品牌。近年受全球旅遊復甦、退休族消費力提升、以及高端旅客偏好更深度、更舒適的行程所帶 動，精品河輪旅遊在台灣市場呈現快速成長。歐舟河輪統計2026 年包船航次已完成 70%–80% 預訂，較疫情前成長超過三倍。

台灣首度為歐洲河輪正式命名中文品牌「翡翠假期」象徵典雅、珍稀、穩定與永恆，也代表品牌對「台灣旅客專屬服務」的承諾。歐舟河輪自 2017 年起深耕市場，以包船模式打造適合台灣旅客的河輪旅遊，包括全程中文服務、台灣人偏好的飲食調整、精選 10 年內新船與深度岸上體驗。

航線更精緻、主題更多元，包含多瑙河、萊茵河、塞納河、隆河、葡萄牙、斗羅河、聖誕市集、鬱金香花季，以及高爾 夫主題航程等。活動亮點更是有綠寶石啟航儀式 × 精品派對，以綠寶石亮燈儀式揭開序幕，搭配 Jazz Call 現場演奏，呈現沉浸式高端旅遊氛圍。

